Yolanda Díaz aborda con el CEO de Ford Iberia el mecanismo RED en la planta de Almussafes (Valencia)

Yolanda Díaz se reune con de Ford España para evaluar el mecanismo RED en la planta de Almussafes. - PEDRO RUIZ

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se ha reunido en Valencia con el consejero delegado de Ford Iberia, Jesús Alonso, y con el director de la planta de Ford Almussafes (Valencia) para estudiar la situación de los mecanismos RED en la sede.

Ford anunció el pasado lunes 20 de octubre nuevas paradas de producción a su calendario de aplicación del ERTE RED en la fábrica de Almussafes (Valencia), con ocho días en noviembre (3, 10, 17, 24, 25, 26, 27 y 28) y cinco en diciembre (1, 17, 18, 19 y 22) para la planta de vehículos.

"Nos hemos reunido con Ford para evaluar la marcha del mecanismo RED. Es una herramienta clave para mantener el empleo y asegurar el futuro de la planta de València. Vamos a seguir apostando por la formación y los derechos de los trabajadores y trabajadoras", ha mostrado la ministra Yolanda Díaz.

Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el número de trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) se situó a cierre de septiembre en 9.830, de los que 513 estaban encuadrados en el Mecanismo RED para el sector del automóvil, 2.621 estaban en un ERTE de fuerza mayor y 6.696 en un ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP).

Dentro de las medidas de apoyo a empresas y trabajadores por los efectos de la DANA en la Comunidad Valenciana, el Consejo de Ministros acordó el pasado 23 de diciembre la activación del Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo para el sector de la fabricación de vehículos de motor.