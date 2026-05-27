Archivo - Ypsilon Turbo 100, el regreso del cambio manual al compacto premium de Lancia desde 21.200 euros - LANCIA - Archivo

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

La firma automovilística Lancia del grupo Stellantis ha presentado en Italia el nuevo Ypsilon Turbo 100, una versión de su modelo clásico equipada con un motor turbo de gasolina de 100 CV y caja de cambios manual de seis velocidades con la que la marca amplía su estrategia multienergía y refuerza su presencia en el segmento compacto premium.

Con esta incorporación, la gama Ypsilon queda estructurada en tres opciones mecánicas: híbrida, eléctrica y gasolina buscando en un mismo modelo ofrecer configuraciones que permiten entre una mejor eficiencia y menor consumo, un modelo urbano sostenible o más prestaciones y placer de conducción en su variante de gasolina.

El nuevo Turbo 100 estará disponible en los acabados Ypsilon, LX y el tope de gama HF Line. Así, en su versión de acceso parte de un precio de 21.200 euros, aproximadamente 3.000 euros menos que las versiones híbridas equivalentes, según especifica la marca. Mientras que las versiones LX Turbo 100 y HF Line Turbo 100 tienen un precio desde 24.200 euros.

El Ypsilon Turbo 100 incorpora un motor tricilíndrico turbo de gasolina de 1.199 centímetros cúbicos que desarrolla 101 CV (74 kW) a 5.500 revoluciones por minuto y un par máximo de 205 Nm disponible desde las 1.750 rpm. Según la compañía, acelera de 0 a 100 km/h en 10,2 segundos y alcanza una velocidad máxima de 194 km/h.

Entre las mejoras técnicas destacan un sistema de inyección directa de alta presión de 350 bares, distribución de válvulas de baja fricción, 'ciclo Miller' de alta compresión y un turbocompresor de geometría variable orientado a optimizar la respuesta a bajas revoluciones y reducir consumos.

Lancia asegura además que el propulsor ha superado más de 30.000 horas de pruebas de laboratorio y más de tres millones de kilómetros de desarrollo en prototipos, con intervalos de mantenimiento fijados cada 25.000 kilómetros o dos años.