El 30 de marzo y el 14 de septiembre serán festivos locales en Murcia en 2027

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, durante la sesión plenaria - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Ayuntamiento de Murcia ha aprobado este jueves los días festivos locales correspondientes al año 2027, que serán el martes 30 de marzo, con motivo de la celebración del Bando de la Huerta, y el martes 14 de septiembre, festividad de la Romería de Nuestra Señora de la Fuensanta.

Ambas fechas forman parte de dos de las celebraciones más emblemáticas y representativas del municipio, profundamente arraigadas en la tradición, la cultura y la identidad de Murcia, según ha informado el Consistorio.

El Bando de la Huerta constituye uno de los actos centrales de las Fiestas de Primavera y una exaltación de las costumbres huertanas, mientras que la Romería de Nuestra Señora de la Fuensanta reúne cada año a miles de murcianos en torno a la patrona de la ciudad.

A estos festivos locales se suman los festivos regionales y nacionales establecidos para el año 2027, que serán los siguientes: 1 de enero, Año Nuevo; 6 de enero, Epifanía del Señor; 19 de marzo, San José; 25 de marzo, Jueves Santo; 26 de marzo, Viernes Santo; 1 de mayo, Fiesta del Trabajo; 9 de junio, Día de la Región de Murcia; 12 de octubre, Fiesta Nacional de España; 1 de noviembre, Todos los Santos; 6 de diciembre, Día de la Constitución Española; 8 de diciembre, Inmaculada Concepción; y 25 de diciembre, Navidad.