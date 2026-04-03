El 34,1 % de los murcianos no hace actividad física en su tiempo de ocio

Archivo - Una persona nada en una piscina - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MURCIA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 34,1 % de los ciudadanos de la Región de Murcia no hace nunca ejercicio en su tiempo de ocio, según los datos de la última Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE) consultados por Europa Press. Esta cifra ha descendido con respecto a la anterior, de 2022, cuando se elevaba hasta el 38,2 %, y es superior a la media nacional, que se encuentra en el 24,4 %.

Lo más habitual es que los murcianos realicen actividad física de 1 a 3 veces a la semana, así lo hacen un 27,5 %, un dato que ha mejorado con respecto al de 2022, cuando era de un 24,4 %. Asimismo, un 12,1 % hacen ejercicio de 4 a 6 veces a la semana y un 8 % lo practica menos de una vez cada siete días.

Con respecto a la cantidad de veces que se ejercitan al día, un 15,4 % lo hacen una vez, y el 2,9 % dos o más veces al día.