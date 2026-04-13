La 56 edición del Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier contará con 14 espectáculos

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SAN JAVIER (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Javier ha presentado un avance de la programación de la 56 edición de su Festival Internacional de Teatro, Música y Danza, que se celebrará del 31 de julio al 23 de agosto, según ha informado el Consistorio.

La presente edición contará con un total de 14 espectáculos, de los que 11 tendrán lugar en el Auditorio Parque Almansa y el resto en espacios exteriores, aunque el cartel completo no se dará a conocer hasta el próximo 20 de mayo en el Museo de Bellas Artes de Murcia.

En el apartado teatral, destaca el regreso del director Sergio Peris Mencheta el 8 de agosto con 'Blaubeeren', la versión en español de la obra de Moisés Kaufman y Amanda Gronich. El montaje aborda el horror del Holocausto a través de un álbum de fotografías del Museo del Holocausto de EEUU que muestra a oficiales nazis en un balneario junto al campo de concentración de Auschwitz, incidiendo en las miserias de la condición humana.

Asimismo, la actriz Lydia Bosch regresará a las tablas tras 37 años con 'Fedra, en los infiernos', programada para el 22 de agosto. La obra, escrita y dirigida por José María del Castillo y que se estrenará previamente en el Festival de Mérida, ofrece una visión contemporánea del mito clásico.

En esta versión, Fedra implora a las diosas del Destino una segunda oportunidad para reescribir su historia, presentando a una protagonista que Bosch define como "humana, vulnerable, poderosa y libre".

La presencia internacional llegará desde Perú el 14 de agosto con la compañía La Plaza y su versión de 'Hamlet', dirigida por Chela De Ferrari y protagonizada por personas con síndrome de Down. El montaje intercala el texto de Shakespeare con las experiencias reales de los actores, utilizando el célebre "ser o no ser" para reflexionar sobre los sueños, frustraciones y el papel de este colectivo en la sociedad actual.

En la faceta musical, Luz Casal será la encargada de clausurar el festival el 23 de agosto con la presentación de su último disco, 'Me voy a permitir'. Este trabajo, producido por Paul 'Wix' Wickens, incluye tributos a figuras como Amalia Rodrigues o Mercedes Sosa, además de colaboraciones como el tema 'She' junto a Carla Bruni.

La ganadora del Premio Nacional de Músicas Actuales combinará sus nuevas composiciones con los grandes éxitos de su trayectoria.

Por último, el apartado de danza contará el 16 de agosto con la bailaora Rocío Molina, León de Plata de la Bienal de Venecia. La coreógrafa presentará 'Calentamiento', un espectáculo que cuenta con la dirección musical de Niño de Elche y textos de Pablo Messiez.

Molina describe esta propuesta, donde estará acompañada por un coro de cantaoras, como un proceso de "combustión lenta, sudor y alivio" centrado en la preparación física y emocional previa a una representación.