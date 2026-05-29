La 64 edición de la FMY cierra sus puertas con la mirada puesta en el siguiente certamen, que volverá en 2027

MURCIA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Feria del Mueble Yecla (FMY) ha cerrado hoy su 64 edición con el tradicional brindis de despedida que ha oficiado el director de certamen, Juan Miguel Zornoza, y con un cóctel final en el que han estado presentes los miembros del Comité Ejecutivo, con su presidenta a la cabeza, Remedios Lajara, así como las empresas expositoras.

La 65 edición de la FMY volverá a abrir sus puertas en 2027 con nuevas iniciativas, mayores retos y, sobre todo, con la presencia de la firmas expositivas que, cada año, muestran lo mejor de su producción en el recinto yeclano.

La capacidad de la Feria del Mueble Yecla de convertir su recinto ferial en un espacio de encuentro y relación se ha podido comprobar con las 90 firmas participantes, con una completa agenda de actividades y conferencias, así como con la participación de las asociaciones y organizaciones con las que la FMY mantiene firmes alianzas: el Centro Tecnológico del Mueble y la Madera de la Región de Murcia (CETEM), el Colegio Oficial de Agentes Comerciales (COAC), y la Asociación Regional de Empresarios del Mueble y la Madera de la Región de Murcia (AREMA), sin olvidar, a la administración local y regional.

Precisamente, el director & CEO del CETEM, José Francisco Puche, ha protagonizado una de las dos ponencias con las que se ha cerrado el programa de esta 64 edición, en la que ha disertado sobre 'El uso de la IA para detectar anticipadamente problemas de durabilidad en un diseño'.

Puche ha explicado cómo el uso de la Inteligencia Artificial puede ayudar a detectar posibles problemas de durabilidad en el propio diseño de un producto, así cómo de las ventajas de fabricar diseños haciendo uso de la IA aplicada a la certificación de los productos. Todo ello, ha subrayado, "con el fin de que esos prototipos se acepten más rápido".

En la otra ponencia del día, David Calduch, arquitecto de Gobernanza de IA con más de 35 años de experiencia, ha hablado de 'La Venta 3.0: Seis pasos para convertir tu tienda en una empresa puntera', mostrando cómo una tienda de muebles puede personalizar cada visita, generar presupuestos en segundos y hacer que el cliente vea su propio salón transformado antes de tomar la decisión.

Los asistentes han aprendido, entre otras cuestiones, los seis pasos para convertir una tienda en una empresa AI-Ready, un sistema para generar presupuestos personalizados con un solo prompt y las herramientas de IA que se pueden usar sin formación técnica.

Importante ha sido el desarrollo de las misiones comerciales inversas impulsadas por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO), que han propiciado la visita de compradores y prescriptores de Reino Unido, Francia, Portugal y Marruecos. Esas delegaciones han estado presentes durante el certamen, visitando a los expositores y sus centros de trabajo, para conocer más de cerca sus productos.

Finalmente, destacar la alianza que la FMY mantiene con el COAC y que se materializa en el certamen con la celebración del 'Día del Agente Comercial', que tuvo lugar en la segunda jornada con el homenaje a dos agentes comerciales del mueble, uno de ellos, Antonio Ortega, miembro del Comité Ejecutivo de la FMY; y la alianza estratégica con Arema, que este año ha entregado su XX Premio Anual en la primera jornada a Francisco Javier Juan, conocido en el sector como Paco Javier de Granfort, en reconocimiento a toda una vida dedicada al impulso de la industria del mueble tapizado en Yecla y en la Región de Murcia.