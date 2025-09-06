El 7,61% de productos españoles exportados a Hong Kong tiene como origen la Región de Murcia

Imagen de la reunión de la consejera Sara Rubira y el resto de la delegación regional con el CEO de la Cámara General de Comercio de Hong Kong, Patrick Yeung, y Alfonso Ballesteros, Chairman of the Europe Committee. - CARM

MURCIA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia contó el pasado año con un importante peso en las importaciones de Hong Kong sobre productos españoles. Así, el 7,61 por ciento de los productos españoles exportados a Hong Kong tiene como origen la Región, que fue la cuarta provincia y la cuarta comunidad autónoma que más productos de alimentación vendió a este destino.

Entre los productos que despiertan más interés en la Región Administrativa Especial de Hong Kong destacan los cárnicos, los azúcares y chicles, conservas de frutas y hortalizas así como zumos. Por su parte la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China representó el 1,52 por ciento de las exportaciones de la Región de Murcia dentro del mercado asiático, alcanzando los nueve millones de euros durante el pasado año 2024.

Unos datos que la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, puso de manifiesto durante su reunión con el CEO de la Cámara General de Comercio de Hong Kong, Patrick Yeung, celebrada en la sede de la institución asiática.

La consejera Sara Rubira aprovechó el encuentro para realizar una presentación de la Región de Murcia, en la que destacó su tejido económico y empresarial, así como su potencial agroalimentario. Del mismo modo se analizaron las principales líneas de desarrollo económico e importador de Hong Kong, así como su papel conector con el mercado chino.

"El Gobierno regional trabaja de manera permanente para encontrar nuevos aliados que nos permitan desarrollar oportunidades que reviertan en una mejora de las exportaciones de productos de la Región de Murcia", explicó la consejera, "y es importante hacerlo de la mano de instituciones tan prestigiosas como la Cámara General de Comercio, que es el principal nexo con el tejido empresarial de la región".