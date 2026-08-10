900 agentes de Policía y Guardia Civil integrarán el dispositivo especial por el eclipse en la Región - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

MURCIA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha anunciado un dispositivo especial de seguridad con motivo del eclipse solar del próximo 12 de agosto, que contará con 900 agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional y medios de vigilancia por tierra, mar y aire.

Lucas ha explicado que el operativo se desplegará en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y prestará especial atención a espacios sensibles como el Mar Menor, donde se movilizarán medios aéreos y embarcaciones de vigilancia para velar por el cumplimiento de la normativa vigente.

El delegado del Gobierno ha señalado que con motivo del eclipse se prevé un incremento de la movilidad en las carreteras y una mayor concentración de personas en espacios con distintos grados de protección ambiental. Por ello, se incrementará la presencia preventiva de agentes en las principales vías de comunicación y en los espacios naturales donde se espera una mayor afluencia de espectadores, según ha informado la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia.

"El dispositivo especial permitirá reforzar la seguridad ciudadana, facilitar la movilidad, velar por la protección del medio ambiente, prevenir la comisión de infracciones y garantizar una rápida capacidad de respuesta ante cualquier emergencia", ha indicado Lucas.

Asimismo, ha incidido en la importancia de respetar los espacios naturales durante la jornada, evitando abandonar residuos, alterar la fauna y la flora o acceder a fincas privadas y terrenos agrícolas.

Lucas también ha advertido del elevado riesgo de incendio existente en la Región de Murcia debido a las altas temperaturas y la sequedad del terreno. En este sentido, ha pedido a la ciudadanía que no encienda fuego en zonas donde exista restricción y que evite estacionar sobre vegetación seca por el riesgo de incendio que pueden provocar los componentes calientes de los vehículos.

Además, ha recomendado estacionar únicamente en los lugares habilitados y evitar los arcenes, las pistas forestales y las carreteras estrechas que puedan dificultar el acceso de los servicios de emergencia.

Por último, el delegado del Gobierno ha aconsejado planificar los desplazamientos con antelación, consultar las páginas oficiales y seguir las indicaciones de los agentes y los servicios de emergencia, al tiempo que ha invitado a la ciudadanía de la Región a disfrutar del eclipse.