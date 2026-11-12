Absuelta la mujer que mató a su padre e intentó asesinar a su madre en Librilla por una eximente completa

MURCIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Murcia ha dictado sentencia absolutoria para la mujer que en junio de 2024 mató a su padre e intentó acabar con la vida de su madre en el domicilio familiar de Librilla, al apreciar la eximente completa de anomalía o alteración psíquica.

La resolución, conforme al veredicto unánime del Tribunal del Jurado, considera acreditada su autoría de un delito de asesinato consumado y otro de asesinato en grado de tentativa, ambos con alevosía y la agravante de parentesco, pero concluye que la anulación completa de sus facultades intelectivas y volitivas excluye su responsabilidad penal, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.

La sentencia establece dos medidas de seguridad de internamiento para tratamiento médico en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Fontcalent, con una duración máxima de 22 años y seis meses por el asesinato de su padre y de 13 años, un mes y 15 días por la tentativa de asesinato de su madre. Estos periodos constituyen límites máximos y podrán revisarse durante la ejecución en función de la evolución de su estado de salud y de las previsiones legales.

Los hechos ocurrieron sobre las 2.00 horas del 27 de junio de 2024, cuando la acusada, que convivía con sus progenitores, accedió al dormitorio donde ambos dormían con un cuchillo de cocina y asestó múltiples puñaladas a su padre, que falleció en un breve espacio de tiempo. Después atacó a su madre, que consiguió salir de la habitación, aunque fue perseguida por distintas estancias de la vivienda. Durante la agresión, la acusada empleó varios cuchillos y un martillo y le causó numerosas heridas, algunas potencialmente mortales.

La intervención de una patrulla de la Guardia Civil, alertada por un vecino que llamó al '1-1-2' tras escuchar los gritos de auxilio, permitió interceptar y reducir a la agresora en la rampa exterior del garaje. Según los hechos probados, la actuación de los agentes y la posterior asistencia médica evitaron la muerte de la madre.

El jurado consideró acreditado que la acusada padecía desde hacía más de quince años un trastorno esquizoafectivo grave, con brotes psicóticos recurrentes, y que en el momento de los hechos estaba bajo el dominio de un delirio con alucinaciones imperativas de contenido homicida, que anuló por completo su capacidad de comprender la ilicitud de sus actos y de actuar conforme a esa comprensión.

El magistrado distingue en la resolución entre la autoría de los hechos y la responsabilidad penal, y señala que la acusada es autora de hechos *muy gravemente antijurídicos*, pero no culpable desde el punto de vista criminal. Asimismo, recoge que los especialistas en psiquiatría y medicina forense coincidieron en que sufrió una descompensación psicótica aguda tras abandonar el tratamiento farmacológico unas tres semanas antes de los hechos.

La sentencia también recoge las dificultades para garantizar la continuidad del tratamiento, las negativas a tomar la medicación durante su estancia en centros penitenciarios y diversos episodios de agresividad. Los especialistas descartaron un tratamiento exclusivamente ambulatorio y consideraron necesario un seguimiento en régimen cerrado y con atención psiquiátrica.

En cuanto a la responsabilidad civil, la resolución no establece indemnización, ya que la madre y los hermanos de la acusada, herederos del fallecido, renunciaron expresamente a reclamar compensaciones económicas.

La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.