Se Acabó La Fiesta (SALF) Recorre Varios Municipios De La Región Para Dar A Conocer Su Candidatura Al Congreso - SE ACABÓ LA FIESA (SALF)

MURCIA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista de Se Acabó La Fiesta (SALF) al Congreso de los Diputados por la Región de Murcia, Raquel Cardeñosa Cuesta, continúa recorriendo distintos municipios de la comunidad autónoma para dar a conocer su candidatura de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Durante los últimos días, Cardeñosa ha desarrollado actividades de campaña en Lorca, el barrio del Carmen de Murcia, Águilas, Cabo de Palos, la Gran Vía de Murcia y Jumilla. A estos recorridos se suman otros realizados en Cartagena y en municipios del entorno del Mar Menor, como San Javier, San Pedro del Pinatar y Los Alcázares.

La campaña cuenta con la participación de candidatos y equipos de voluntarios que realizan labores de información electoral en distintas localidades mediante visitas a mercadillos, reparto de folletos, buzoneo y recorridos con vehículos equipados con megafonía.

Paralelamente, la candidatura mantiene su actividad en redes sociales. La cuenta de Instagram de SALF en la Región de Murcia había alcanzado los 7.270 seguidores a fecha de este martes 24 de noviembre, según los datos facilitados por el equipo de comunicación.

La formación continuará con sus actividades durante los últimos días de campaña, que concluirá el viernes 27 de noviembre.