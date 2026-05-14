Un acertante de La Bonoloto gana más de un millón de euros en Aljucer (Murcia)

Archivo - Un apostante en una administración de loterías - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El dueño de un boleto de La Bonoloto validado en Aljucer (Murcia) percibirá más de un millón de euros al haber sido el único acertante de Primera Categoría en el sorteo celebrado este jueves, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, el ganador recibirá un total de 1.247.451,67 euros. El boleto se ha sido validado en el Despacho Receptor nº 53.665 situado en Vereda, 4.

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 14 de mayo, ha estado formada por los números 28, 37, 40, 25, 1 y 36. El número complementario es el 13 y el reintegro, el 6. La recaudación ha ascendido a 2.534.249 euros.

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este jueves, 14 de mayo, ha estado formada por los números 8, 21, 5, 20, 22 y 2. El número complementario es el 44, el reintegro el 3 y el Joker, 4947408. La recaudación ha ascendido a 11.239.293 euros.