ADIF solicita ampliar un año los plazos de ocupación de propiedades afectadas por el soterramiento de Lorca

LORCA (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Transportes, a través de ADIF, ha solicitado ampliar un año los plazos de ocupación temporal de viviendas y propiedades privadas afectadas por las obras de soterramiento ferroviario de Lorca, según ha informado el Ayuntamiento, que señala que esta petición prolongaría los trabajos al menos hasta finales de 2027, frente a la previsión de que estuvieran finalizados antes de acabar este año.

El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, ha calificado la situación de "nuevo incumplimiento del Gobierno central" y ha criticado la "falta de transparencia" del Ministerio de Transportes. "Nos encontramos con que se solicita prolongar un año más la ocupación de propiedades afectadas por las obras y tenemos que enterarnos a través de las comunicaciones dirigidas a los propietarios, en lugar de recibir una explicación directa de los responsables del Ministerio", ha manifestado.

Gil ha advertido de que la finalización del soterramiento no supondrá la recuperación inmediata del servicio ferroviario en la estación de Sutullena, ya que, según las estimaciones municipales que ha expuesto, después será necesario instalar el balasto, las vías, la electrificación y los sistemas de seguridad, además de realizar pruebas y obtener las autorizaciones correspondientes. Estos trabajos podrían prolongarse, según ha informado el Ayuntamiento, varios años más.

"Siendo optimistas, llegaremos a 2031 sin trenes en Sutullena", ha afirmado el alcalde, quien ha recordado que Lorca lleva cinco años sin conexiones ferroviarias y ha advertido de que la ciudad podría soportar "prácticamente una década de aislamiento ferroviario". A su juicio, se trata de una situación "absolutamente inasumible" que perjudica a los ciudadanos que necesitan desplazarse por motivos laborales, educativos o personales.

El alcalde también ha denunciado que no se cumplirán las previsiones trasladadas por el Ministerio para reabrir al tráfico las calles afectadas por las obras antes de finalizar este año. Según ha detallado, el paso de Camino Marín permanecerá cerrado, como mínimo, hasta febrero de 2027; en la avenida de Santa Clara se intentará habilitar una apertura provisional durante la Semana Santa, aunque la reapertura definitiva no se contempla hasta finales de ese año; y en la calle Fajardo el Bravo se estudian aperturas temporales durante las próximas Navidades y Semana Santa.

"En la última reunión, nos aseguraron que las calles estarían abiertas antes de Navidad. Ahora nos encontramos con que no va a ser así y que los lorquinos tendrán que seguir soportando durante mucho más tiempo los problemas de tráfico y movilidad que generan estas obras", ha lamentado.

Ante estos retrasos, Gil ha reclamado que se priorice la puesta en funcionamiento de la estación de Lorca-San Diego como terminal provisional del AVE y de los servicios de Cercanías. El alcalde ha indicado que la recuperación del servicio en esta estación, que inicialmente se había previsto para el otoño de 2027, también se retrasa hasta 2029, según la información que maneja el Ayuntamiento.

"Es imprescindible que ADIF dé prioridad absoluta a San Diego y la establezca como estación término del AVE. No podemos permitir que los lorquinos sigan siendo los grandes perjudicados de una cadena interminable de retrasos, incumplimientos y promesas que nunca se materializan", ha señalado.

Por último, el regidor ha atribuido los retrasos a la gestión del PSOE al frente de ADIF y ha vinculado la situación de Lorca con los "escándalos" que, según ha afirmado, afectan a esta entidad. "Nos vamos a tirar diez años sin tren por culpa de la muy nefasta gestión del PSOE", ha denunciado. Gil ha reclamado al Ministerio y a ADIF "compromisos reales, plazos creíbles y soluciones inmediatas".