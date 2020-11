La adjudicación de 168 Huertos de Ocio, con una superficie de 18.000 m2, permite a los murcianos cultivar sus productos

MURCIA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Desarrollo Sostenible y Huerta, que dirige el edil Antonio Navarro, ha adjudicado las parcelas de los Huertos de Ocio disponibles por todo el municipio. En total son 168 murcianos los que ya pueden cultivar en estos terrenos para concebidos para el autoconsumo.

Además, se han reservado seis espacios al Programa de Voluntariado Ambiental, al colegio San Pío X, a la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental y a la Asociación de Vecinos de Joven Futura.

Los Huertos de Ocio son espacios acondicionados por el Ayuntamiento de Murcia y gestionados por el Servicio de Medio Ambiente para el cultivo de hortalizas en régimen de autoconsumo, sin ánimo de lucro, conjugando beneficios sociales, educativos, ambientales y patrimoniales, como conservación de variedades locales en peligro de extinción, mantenimiento de un agroecosistema de gran interés, como es la Huerta Antigua de Murcia, aprovechamiento educativo, formativo y de divulgación.

CUIDAR LAS TRADICIONES DE LA HUERTA DE MURCIA

El principal objetivo de esta iniciativa es que los murcianos puedan disponer de un espacio de huerta donde puedan disfrutar cultivando sus propias hortalizas ecológicas, realizar una actividad al aire libre, implicar a la familia en las tareas del huerto, mantener las tradiciones, dinamizar el entorno e incrementar la biodiversidad.

La actividad se ofrece mediante convocatoria pública a los residentes en Murcia, otorgando preferencia a quienes estén jubilados, prejubilados o desempleados. También pueden optar a varias parcelas entidades ciudadanas sin ánimo de lucro para la realización de proyectos de inserción social.

Los huertos se adjudican mediante sorteo público por un periodo de 2 años, con opción a renovación. Además, pueden ser objeto de visitas de distintos colectivos que así lo soliciten con el fin de dar a conocer las actividades desarrolladas en los mismos e inculcar valores sobre agricultura tradicional y ecológica.

En la actualidad el municipio de Murcia cuenta con cerca de 18.000 metros cuadrados de superficie de Huertos de Ocio, repartidos en 14 zonas distintas: Jardín del Lago (Ronda Sur); Señorío de Sangonera (Sangonera La Verde), Santiago El Mayor; Carril Torre Falcó (Urb. Joven Futura) Espinardo; Jardín de Tirocosa (Espinardo); Jardín de los Huertos, El Castellar (Churra); San Pío X; Jardín Fadesa II, Avda. Reyes Católicos (Guadalupe); Parcela en C/ Monteliso con C/ Seque (Santo Ángel); Avda. del Palmar con Ronda Sur (Aljucer); C/ Escuelas y Carril Meseguera (Beniaján); avda. Enrique Tierno Galván (El Puntal) y urbanización Montevida de El Palmar.

De las 170 parcelas ocupadas actualmente, 127 son gestionadas por hombres, 37 por mujeres y 6 por asociaciones y otras entidades.

El Ayuntamiento trabaja de forma continuada en la ampliación de esta red de huertos y, en base a la demanda, se localizan espacios públicos apropiados donde realizar las inversiones necesarias para su puesta en funcionamiento, como el nivelado del terreno, el aporte de materia orgánica, la acometida de agua, vallado, distribución de parcelas, red de riego por goteo, y colocación de casetas de aperos.