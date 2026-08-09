La AEMET activa avisos amarillos por lluvias y tormentas en casi toda la Región de Murcia para este lunes

MURCIA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido, a las 11.13 horas, un nuevo boletín de fenómenos adversos en el que activa el nivel amarillo por lluvias y tormentas para la jornada de este lunes en la Región de Murcia.

Según detalla el organismo meteorológico, la precipitación acumulada podrá alcanzar los 15 litros por metro cuadrado en tan solo una hora en las comarcas del Altiplano, Noroeste y Vega del Segura.

De forma paralela, el aviso por tormentas se extenderá a la mayor parte de la comunidad autónoma, afectando al Altiplano, Noroeste, Vega del Segura, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas. La Aemet advierte de que las tormentas pueden ir acompañadas localmente de granizo y rachas de viento muy fuertes.

El periodo de riesgo se concentrará durante la tarde de este lunes, dando comienzo a las 14.00 horas y finalizando a las 20.00 horas, con una probabilidad estimada de entre el 40 y el 70 por ciento.