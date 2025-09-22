Aemet activa para este lunes aviso amarillo por tormentas y lluvias de hasta 20 litros por m2 en una hora

Archivo - Carretera Algezares con Costera Sur - CUENTA DE TWITTER DE LA POLICÍA LOCAL DE MURCIA

MURCIA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este lunes aviso amarillo por lluvias y tormentas, con una precipitación acumulada de hasta 20 litros por m2 en una hora.

El aviso dará comienzo esta noche, a partir de las 22.00 horas y tiene previsto finalizar a las 8.00 horas de este martes y afectará a las zonas del Altiplano, el Noroeste, Vega del Segura, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas y Campo de Cartagena y Mazarrón.

Asimismo, según informa la Aemet, se estima una probabilidad de entre el 40 y el 70 por ciento.