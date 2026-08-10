La Aemet amplía el aviso naranja por lluvias y tormentas al Altiplano y Noroeste este lunes

Mapa de avisos para este lunes - AEMET

MURCIA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha ampliado el aviso naranja por lluvias y tormentas para este lunes al Noroeste. De este modo, esta zona de la Región y el Altiplano estarán en alerta ante la probabilidad de precipitaciones acompañadas de tormenta entre las 14.00 y las 20.00 horas.

En concreto, se esperan precipitaciones intensas de hasta 30 milímetros acumulados en una sola hora. Las lluvias irán vinculadas a la aparición de tormentas con una probabilidad estimada entre el 40% y el 70%. Además, pueden ir acompañadas de granizo y de rachas de viento muy fuertes.

El resto de la Región, excepto el Campo de Cartagena y Mazarrón, permanecerán en aviso amarillo por lluvias y tormentas durante el mismo periodo.

Este riesgo meteorológico recomienda a la población extremar la precaución. Es aconsejable evitar los desplazamientos por carretera que no sean estrictamente necesarios y no estacionar ni atravesar con vehículos los cauces secos, ramblas o zonas potencialmente inundables, ya que el agua puede crecer con gran rapidez.

En el ámbito doméstico, conviene asegurar toldos, persianas y objetos sueltos en balcones y terrazas para evitar accidentes provocados por las rachas de viento, mantenerse informado mediante los canales oficiales de protección civil y evitar resguardarse bajo el arbolado en caso de aparato eléctrico o granizo.