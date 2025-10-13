La Aemet emite un aviso amarillo por lluvia y tormentas para este lunes por la tarde en el Noroeste - AEMET

MURCIA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso de fenómenos meteorológicos adversos de nivel amarillo por lluvias y tormentas para este lunes, entre las 14.00 y las 20.00 horas, en la comarca del Noroeste.

En concreto, el aviso prevé precipitaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, con una probabilidad de entre el 40% y el 70%.

Un aviso de nivel amarillo por tormentas indica que en la zona de aviso afectada se prevén tormentas fuertes. Dado el carácter de estos fenómenos existe la posibilidad de que se puedan producir tormentas de intensidad superior de forma puntual.