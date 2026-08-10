La AEMET prevé cielos despejados en la Región para el eclipse, aunque contempla nubes de evolución en el tercio oriental - AEMET

MURCIA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia afrontará el eclipse solar del próximo miércoles, 12 de agosto, con una previsión de tiempo estable y predominio de cielos despejados, aunque AEMET contempla la formación durante la tarde de intervalos de nubosidad de evolución en zonas del tercio oriental peninsular que podrían interferir localmente en la observación del fenómeno.

Según la predicción especial elaborada este lunes por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la situación meteorológica estará marcada en general por la estabilidad en la Península, con cielos poco nubosos o despejados. No obstante, durante la tarde se prevé el desarrollo de nubosidad de evolución en el tercio oriental, además de zonas montañosas del norte y Andalucía oriental.

En el caso del sureste peninsular, AEMET señala que algunas de estas zonas presentan niveles inferiores de peligro de incendios respecto a buena parte del territorio nacional. Para el 12 de agosto, el Índice de Peligro de Incendios Forestales (IPIF) se situará principalmente en niveles Moderado o Alto en áreas del sudeste peninsular, frente a los niveles Muy Alto o Extremo previstos en gran parte de la Península y Baleares.

La predicción contempla además temperaturas elevadas durante la jornada. En el conjunto de la Península se prevé superar los 35 grados en buena parte de las zonas interiores, aunque la situación será más contenida en litorales y zonas de montaña. A la hora del eclipse, las temperaturas habrán descendido en general entre dos y cinco grados respecto a los valores máximos del día.

En cuanto al viento, AEMET prevé que sea flojo en general en la Península y Baleares, aunque con intervalos moderados en los litorales del sudeste. En el Mediterráneo predominarán las componentes sur y este.

NUBOSIDAD Y VISIBILIDAD DEL ECLIPSE

La predicción de nubosidad elaborada para las horas próximas al eclipse apunta a que en la mayor parte del país predominarán los cielos despejados. En el tercio oriental peninsular se prevén, sin embargo, intervalos de nubosidad de evolución durante la tarde.

AEMET advierte de que esta nubosidad podría interferir localmente en la visualización del eclipse, aunque señala que las nubes altas permiten en la mayoría de los casos observar el fenómeno. Además, debido a la baja elevación del Sol sobre el horizonte durante el eclipse, la nubosidad que pueda afectar a la observación se situará al oeste y ligeramente al norte de la zona de observación, incluso a varios kilómetros del observador.