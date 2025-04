La AIReF prevé que la Comunidad de Murcia alcance un déficit del 1,6 del PIB regional en 2025

MURCIA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) prevé que la Comunidad Autónoma de Murcia alcance en 2025 un déficit del 1,6 del Producto Interior Bruto (PIB) regional, lo que supone una mejora de cuatro décimas en la estimación de un informe anterior.

La variación en las previsiones de la AIReF se deriva fundamentalmente del cierre de 2024, cuyo déficit del 1,1% del PIB ha sido seis décimas mejor de lo esperado en noviembre con un nivel superior de recursos e inferior de empleos, según informaron fuentes de la AIReF en un comunicado.

No obstante, esta mejora "no se traslada en su totalidad a las previsiones de 2025 ya que los ingresos de 2024 han incorporado más importe del esperado por los fondos europeos vinculados al cierre de los programas operativos 2014-2020, recursos que no se registrarán en 2025".

En virtud de ello, la AIReF ha aumentado el nivel esperado de recursos y reducido el de empleos para 2025, considerando que la comunidad alcanzará al cierre un saldo del 1,6% del PIB.

Por otro lado, la comunidad estima alcanzar en 2025 un déficit del 0,4 del PIB empeorando dos décimas la previsión recogida en sus líneas fundamentales de presupuestos.

Además, la AIReF sigue apreciando riesgo de incumplimiento de la regla de gasto nacional en Región de Murcia para 2025, estimando un crecimiento del gasto computable del 6,4% frente a la referencia del 3,2%. La comunidad, por su parte, considera que el gasto computable se reducirá un 1,7% en 2025.

A efectos de la regla de gasto europea, el gasto primario neto de medidas de ingresos en Región de Murcia crecerá un 7,1%, superando el 3,7% comprometida en el Plan Fiscal y Estructural a Medio Plazo (PFEMP) presentado en octubre.

La AIReF prevé que los ingresos de la comunidad en 2025, sin tener en cuenta los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), aumentarán un 1% sobre el año anterior, alcanzando el 15,4 % del PIB.

En este sentido, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha afirmado que la comunidad no ha adoptado medidas de ingresos relevantes adicionales a las comunicadas para el informe de noviembre.

La previsión de cierre de la Comunidad "incrementa las estimaciones globales de recursos respecto de sus líneas fundamentales y sigue situándose por encima del nivel estimado por la AIReF".

La AIReF estima que los gastos de la Comunidad Autónoma de Murcia en 2025, sin considerar los financiados por el PRTR, aumentarán un 5% sobre el año anterior, situándose en el 17% del PIB. La comunidad, por su parte, traslada parte del impacto previsto en 2025 por las medidas de personal adoptadas recogidas en el informe anterior a los años 2026 y siguientes.

DEUDA PÚBLICA

Asimismo, la AIReF considera que la deuda de la Comunidad Autónoma de de Murcia se situará en 2025 en torno a un 31,2% del PIB, nivel similar al previsto en el informe anterior; y sigue estimando que la ratio de deuda sobre ingresos corrientes3 registrará en 2025 un incremento, similar al esperado en el informe anterior.

Igualmente, la AIReF ha puntualizado que los mecanismos extraordinarios de financiación representan en la comunidad en torno a un 92% de su deuda.

A este respecto, la AIReF recomienda a la Región de Murcia que vigile la ejecución de su presupuesto, actualizando periódicamente las estimaciones de crecimiento del gasto computable; y adopte, en su caso, las medidas que estime pertinentes para corregir aumentos por encima de la tasa de referencia, publicando en su página web el seguimiento de la regla de gasto.