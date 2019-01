Alcalde de San Javier confía en que el aeropuerto de la localidad se convierta "en el mejor museo hangar de Europa"

Publicado 21/01/2019 13:39:17 CET

Luengo, que no asistió a la inauguración del aeropuerto de Corvera, asegura que ya empieza a notarse la repercusión del cierre del aeródromo

MURCIA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, confía en que el aeropuerto de San Javier, ya cerrado, se convierta "en el mejor museo hangar de Europa", albergando a la Fundación Infante de Orleans y su colección de 44 aviones históricos, "algunos de ellos únicos en el mundo".

Un complemento que con la Patrulla de Águila y la Academia General del Aire es, a juicio del alcalde, "una buena opción para tratar de paliar lo que, a día de hoy, es lesivo para San Javier como es el cierre de su aeropuerto".

A preguntas de los medios, acompañado de los alcaldes de San Pedro del Pinatar, Visitación Martínez, de Los Alcázares, Anastasio Bastida de Los Alcázares y el director general del Mar Menor, Antonio Luengo, el alcalde de San Javier ha reconocido que la tramitación no es fácil, apuntando que la Fundación Infante de Orleans lleva 30 años en el aeropuerto Cuatro Vientos de Madrid.

Luengo, que no estuvo en la inauguración oficial del Aeropuerto Internacional de la Región en Corvera, ha asegurado que fue una semana muy triste para el municipio con el cierre de un aeropuerto de 50 años, "no conozco San Javier sin aeropuerto y no quería conocerlo".

PIDE MEDIDAS "EXCEPCIONALES"

Tras lo que José Miguel Luengo ha asegurado que la repercusión empezó a notarse el día siguiente de la apertura, con poca tarea para los taxistas y ha pedido que se apliquen medidas "excepcionales".

Al respecto, el alcalde de San Javier ha anunciado una próxima reunión con la Consejería de Fomento, al lado del sector, "reivindicando lo que es de justicia".

No se puede aplicar la equidad "porque no hay ningún ejemplo en este país donde se ha cerrado un aeropuerto y se ha abierto en el municipio de al lado al día siguiente" y como es una situación "extraordinaria", reivindica que se trate a un municipio que "ha ofrecido un servicio extraordinario para la dinamización del turismo como ha sido San Javier".

Una reivindicación que asegura sabe que está siendo escuchada, destacando el compromiso del Gobierno regional, Fernando López Miras, "para paliar esa desconexión del aeropuerto de San Javier".