La alcaldesa de Archena, nombrada Cabo de Andas de Honor del nuevo trono de la Cofradía Santas Mujeres de Jerusalén - AYUNTAMIENTO DE ARCHENA

ARCHENA (MURCIA), 3 (EUROPA PRESS)

La Junta Directiva de la Cofradía Santas Mujeres de Jerusalén de Archena ha nombrado a la alcaldesa, Patricia Fernández, cabo de andas de honor del paso de las 'Santas Mujeres de Jerusalén', que este año estrena trono. La distinción le fue entregada por el presidente de la Cofradía, Juan José Ruiz, "en reconocimiento a su apoyo a la Semana Santa y a la defensa de los valores cristianos".

La regidora participó en la 'levantá' y asistió a la bendición, oficiada por el párroco Diego Boluda, en la Iglesia San Juan Evangelista, según han informado desde el Consistorio.

Fernández agradeció el reconocimiento y destacó que "es un honor formar parte de una tradición tan arraigada en nuestro municipio", subrayando además su compromiso con la Semana Santa y sus valores. Recogió el diploma en un acto previo a la Procesión del Encuentro Doloroso.