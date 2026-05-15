La alcaldesa de Cartagena reorganiza el equipo de Gobierno tras la salida de Diego Salinas

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, reunida con los miembros del equipo de Gobierno - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
CARTAGENA (MURCIA), 15 (EUROPA PRESS)
La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha aceptado la renuncia voluntaria e irrevocable del concejal no adscrito Diego José Salinas como miembro del equipo de Gobierno municipal y ha procedido a una reorganización del Ejecutivo local, que incluye la ampliación de competencias del concejal Álvaro Valdés y la próxima incorporación de Pablo Braquehais a la Junta de Gobierno Local.
Salinas, que hasta ahora era titular del Área de Gobierno de Desarrollo Económico, Empresa e Industria, presentó su dimisión mediante escrito registrado este jueves por "profundas discrepancias" con la línea de actuación y las "dinámicas internas" del Ejecutivo local.
En una entrada en redes sociales, Salinas señaló directamente como detonante la consolidación del papel de los concejales de Vox, citando de forma expresa a Gonzalo López Pretel.
Como consecuencia de esta salida, la alcaldesa ha decidido suprimir el Área de Gobierno de Desarrollo Económico, Empresa e Industria, cuyas competencias quedan integradas en la estructura dirigida por el concejal Álvaro Valdés, según ha informado el Ayuntamiento de la ciudad portuaria.
Valdés, que ya era titular del Área de Gobierno de Empleo, Formación y Contratación, asumirá ahora todas las materias que dependían del concejal saliente.
De esta forma, el área que dirige Valdés pasa a denominarse Área de Gobierno de Desarrollo Económico, Empleo y Contratación, y su ámbito de actuación incluirá a partir de ahora la contratación pública y gestión de almacenes municipales; servicios generales --Estadística, Padrón Municipal de Habitantes, Oficina de Registro, portería--; responsabilidad patrimonial; Oficina de Acompañamiento al Inversor; políticas de fomento económico y cooperación con empresas. Desarrollo Económico, Empresa e Industria; y políticas de Empleo.
Además, la alcaldesa ha decidido incorporar al concejal Pablo Braquehais a la Junta de Gobierno Local, el principal órgano ejecutivo municipal.