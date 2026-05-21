Alertan de la distribución de billetes falsos de 200 euros en comercios de Murcia y Alicante

Imagen de un billete de 20 euros con hilo de seguridad y marca de agua, dos de los distintivos que certifican su autenticidad - POLICÍA NACIONAL

MURCIA 21 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Murcia a dos personas pertenecientes a un entramado criminal que habría introducido billetes falsos de 200 euros en numerosos establecimientos comerciales de esta provincia y de Alicante, según ha informado el Cuerpo.

Según la Brigada de Investigación del Banco de España, se trata de una de las mejores falsificaciones detectadas en la Unión Europea.

A raíz de esta operación, la Jefatura Superior de Policía ha difundido una serie de recomendaciones para que comerciantes y ciudadanos eviten ser víctimas de estas estafas en sus transacciones diarias.

Entre las principales medidas de verificación difundidas por la Policía Nacional se encuentra la comprobación de la textura del papel, ya que un billete auténtico presenta un tacto firme y áspero, muy diferente al que produce un folio común o una cartulina.

Además, las autoridades recuerdan que en el anverso de las divisas legítimas se puede notar un relieve rugoso en el dibujo principal, en la cifra grande que marca el valor del billete y en la serie de líneas cortas situadas en ambos extremos.

Otras de las comprobaciones clave se realizan al mirar el papel a contraluz. En ese momento, en el margen izquierdo debe apreciarse nítidamente la marca de agua con el retrato de la princesa mitológica Europa y el valor de la divisa, además del hilo de seguridad, que se presenta como una línea vertical oscura que cruza el billete y permite ver impresos el símbolo del euro y la cantidad correspondiente.

Asimismo, la Policía Nacional aconseja inclinar el billete para comprobar cómo el número situado en la esquina inferior izquierda produce un reflejo brillante que cambia a color azul oscuro al colocarlo en posición horizontal.

Al realizar este giro, en el flanco derecho deben apreciarse los hologramas de la banda plateada, que producen efectos visuales que muestran cuatro ventanas con la imagen de la princesa Europa, el símbolo de la moneda y diversos motivos arquitectónicos.

Las Fuerzas de Seguridad han advertido de que una característica habitual de ciertas falsificaciones es contener la frase 'This is not legal tender' ('Este billete no es de curso legal') en uno de sus extremos.

Ante cualquier duda sobre la autenticidad de una pieza, la Policía Nacional aconseja no aceptarla y requerir la presencia de los agentes mediante una llamada al teléfono '091'.

En el caso de que el ciudadano ya tenga el billete en su poder, se recomienda acudir a una comisaría, entidad bancaria o sede del Banco de España para hacer entrega del mismo, desde donde será remitido para su estudio definitivo al Centro Nacional de Análisis, con el compromiso de que será devuelto a su poseedor en caso de demostrarse su legitimidad.