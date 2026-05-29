Presentación de la tercera edición de ‘Noches del Camino’ - CARM

MURCIA 29 May. (EUROPA PRESS) -

Ana Torroja, David Bisbal y Sanguijuelas del Guadiana encabezan el cartel de la tercera edición de 'Noches del Camino', en Caravaca de la Cruz, que también contará con propuestas regionales como A Mares, Rata y Karlan en los distintos escenarios de este evento que se desarrollará el 19 y 20 de junio y que forma parte de la marca 'Festivales Región de Murcia' de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes.

La consejera, Carmen Conesa, ha presentado, junto al alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García, la nueva edición de este festival que contará con conciertos, actividades culturales y propuestas abiertas al público en distintos espacios de la ciudad, han informado desde el Ejecutivo regional.

La titular de Cultura ha indicado que 'Noches del Camino' "representa muy bien la capacidad que tiene la cultura para generar actividad, atraer visitantes y proyectar la imagen de la Región de Murcia desde espacios con identidad propia. Estamos ante un evento que sigue consolidándose y se ha integrado en la marca 'Festivales Región de Murcia'".

La programación arrancará el viernes 19 de junio en la Basílica-Santuario de la Vera Cruz con los conciertos acústicos de Depedro y A Mares, uno de los formatos más especiales y singulares del festival.

El sábado 20 de junio, la actividad se extenderá desde la mañana por distintos espacios del casco histórico. Los Huertos del Vicario acogerán un mercadillo artesanal, gastronomía local, actividades culturales e infantiles, música en directo y sesiones de djs, además de las actuaciones de Karlan y Aldhara.

La jornada del sábado culminará en el 'Escenario Reina', ubicado en el Recinto Festero, donde actuarán David Bisbal, Ana Torroja, Sanguijuelas del Guadiana, Barry B, Carlos Sadness y Rata.

Desde su nacimiento en 2024, 'Noches del Camino' ha reunido a más de 15.000 asistentes procedentes de más de 35 provincias españolas, alcanzando una ocupación hotelera cercana al lleno durante el fin de semana del festival y un impacto económico superior a los tres millones de euros en la comarca. En 2025, además, fue reconocido como 'Mejor Nuevo Festival' en los Iberian Festival Awards.

Para más información y compra de entradas se puede consultar la web www.nochesdelcamino.es.