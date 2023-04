ANSE, Ecologistas en Acción y WWF denuncian los 30 años de desprotección sufridos por Calnegre y Cabo Cope

MURCIA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

En el Día Internacional de la Madre Tierra, más de 500 personas se han unido a la Marcha convocada por ANSE, Ecologistas en Acción y WWF para denunciar la desprotección sufrida por el Parque Regional de Calnegre y Cabo Cope desde su creación en 1992.

Las organizaciones han demandado la aprobación urgente el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del espacio protegido por parte de la Consejería de Medio Ambiente de la Región de Murcia. Asimismo, los participantes de la marcha han mostrado su oposición a la autorización excepcional para la construcción de un camping resort.

La convocatoria realizada por ANSE, Ecologistas en Acción y WWF ha concentrado a más de 500 personas, que han partido a las 10.30 de la playa de Calabardina (Águilas) para protestar por la desprotección sufrida por el Parque Regional de Calnegre y Cabo Cope durante más de tres décadas, así como las continuas presiones e impactos a las que ha estado sometido. La marcha ha finalizado en la Torre de Cope, donde se ha leído un manifiesto.

Los convocantes han destacado los valores naturales por los que fue declarado el Parque Regional Calnegre y Cabo Cope en la Ley de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia, hace más de 30 años. Este espacio cuenta con paisajes y hábitats naturales cada vez más escasos en la Región de Murcia y en el mediterráneo español como saladares, playas, acantilados, dunas fósiles, estepas litorales o ramblas. Así como la relevancia del área sumergida frente al Parque y que deberían formar parte del mismo: praderas de Posidonia oceánica, cuevas sumergidas y fondos rocosos de elevada biodiversidad.

Asimismo, se han recordado las continuas amenazas a las que se ha enfrentado el espacio natural durante este tiempo. La última de ellas, la autorización "excepcional" aprobada por la Consejería de Fomento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la construcción de un camping resort.

El proyecto se pretende instalar en una superficie de unos 80.000 m2 situados en el interior del Parque Regional, en las inmediaciones de la torre de Cope (s. XVI), y muy próximo a las dunas fósiles del litoral anexo a la falda de Cabo Cope, en el término municipal de Águilas.

El complejo turístico incluiría 300 parcelas con bungalows y equipamientos como restaurante, pistas deportivas, piscinas, spa y otros servicios de animación, además de zonas de aparcamiento de caravanas, y cuenta con el visto bueno del Ayuntamiento de Águilas.

Además, el Manifiesto ha recordado otros desarrollos urbanísticos como el de Marina de Cope, que fue anulado por la sentencia del Tribunal Supremo, rechazando el recurso de Iberdrola Inmobiliaria a favor de la recalificación de suelos, promovido por los ayuntamientos de Lorca y Águilas y aprobada por el Gobierno Regional, y que fue recurrida por las organizaciones de defensa de la naturaleza.

"Ha sido la iniciativa de la sociedad civil, a través de acciones judiciales, la que ha permitido la paralización de estos desarrollos por los Tribunales. Muchas personas, asociaciones vecinales, organizaciones ecologistas han estado detrás de estas de movilizaciones como la de hoy para preservar un rincón tan especial como este Parque Regional, proponiendo y participando en alternativas para un modelo de desarrollo sostenible, que nos permita convivir con nuestro entorno natural", ha declarado Pedro Luengo de Ecologistas en Acción.

A la llegada a la Torre de Cope, el velero Else (de ANSE), navegaba en las inmediaciones. "El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Regional y los Planes de Gestión de Red Natura no pueden esperar más si queremos evitar que nuevas actividades sigan degradando los valores naturales de una costa cuya protección aportará más sostenibilidad y riqueza para el futuro que su degradación. Esperamos una respuesta rápida y en positivo del nuevo Consejero de Medio Ambiente, que demuestre que no se quitó Cabo Cope a las organizaciones para nada", ha declarado Pedro García de ANSE.

Además, las organizaciones recuerdan que la Comunidad Autónoma contrató en 2013 el estudio 'Revisión y actualización del Proyecto de Plan de Ordenación de los Recursos naturales (PORN) del espacio costero-litoral de Cope y Puntas de Calnegre', financiado con Fondos FEDER de la Unión Europea (Programa 2007-2013) donde se excluía el desarrollo urbanístico del Parque.

Sin embargo, desde 2013, el Gobierno de la Región de Murcia no ha cumplido con sus obligaciones para asegurar la protección de este espacio y continúa paralizada la adaptación del proyecto de PORN al de Aprobación Inicial para someterlo a Información Pública.

"Ese mismo documento incluía la recomendación de proteger el frente marino del Parque Regional, una zona de enorme biodiversidad. El Presidente López Miras se comprometió a la aprobación de una Reserva Marina que aún no ha visto la luz. Con la marcha de hoy, queremos pedir a los partidos políticos que se presentan a las próximas elecciones que se posicionen sobre la protección del Parque Regional y su frente marino", ha declarado José Luis García Varas de WWF España.

La marcha ha contado con el apoyo de entidades locales como la Plataforma Salvar Cabo Cope Calnegre, Cope No se vende, NaturActúa, Club Senderista de Lorca La Carrasca, Espartaria, Ambiente Europeo, Plantamos Bosque en Murcia, Asociación para la Defensa del Entorno Natural de la Azohía e Isla Plana (ADELA) y Renacuajos.