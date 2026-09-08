Antelo reclama una reforma "justa" de la Ley del Mar Menor que equipare las sanciones al régimen estatal

El portavoz del Grupo Mixto en la Asamblea Regional, José Ángel Antelo, y la diputada Virginia Martínez durante una reunión con representantes del sector agrario - PRENSA ANTELO

MURCIA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Mixto en la Asamblea Regional, José Ángel Antelo, y la diputada Virginia Martínez se han reunido este martes con representantes del sector agrario para abordar las distintas propuestas de reforma de la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor, cuya toma en consideración se debatirá este miércoles en la Cámara autonómica.

El presidente de COAG Murcia, José Miguel Marín, ha defendido durante el encuentro la necesidad de modificar la normativa y ha señalado que el sector agrario viene reclamando su reforma porque, a su juicio, la ley se ha quedado "totalmente obsoleta" tras la aprobación de normativas estatales posteriores.

En este sentido, ha explicado que los agricultores y ganaderos del Campo de Cartagena afrontan una "triple imposición" y ha reclamado "normalizar" y "actualizar" la normativa. "Tenemos que decir con claridad meridiana que esto no supone ningún retroceso en la protección del Mar Menor", ha afirmado.

El portavoz del Grupo Mixto ha cuestionado las diferencias entre la normativa regional y la estatal y ha defendido que la reforma que se tramite debe garantizar el mismo régimen sancionador que el resto del país. "Todos los agricultores y todos los ganaderos tienen que tener los mismos derechos y las mismas obligaciones", ha señalado.

"Ante una misma infracción en la Región de Murcia se castiga muy severamente y, en cambio, en el ámbito nacional hay una mera advertencia", ha afirmado Antelo.

El presidente de COAG Murcia coincide y ha insistido en que la principal reivindicación del sector es equiparar las condiciones de los agricultores de la Región con las del resto de España.

"No hay una triple imposición para los agricultores del Campo de Cartagena. Pedimos que esta ley se actualice, se normalice", ha señalado. "No tiene sentido que los agricultores y ganaderos del resto de España tengan un régimen sancionador y los de Murcia tengan otro. Esto no puede ser", ha añadido.

Asimismo, Antelo ha sostenido que la modificación de la ley no debe suponer una reducción de la protección de la laguna. "No es desproteger al Mar Menor, sino hacer una ley justa", ha señalado, al tiempo que ha reclamado actuaciones de saneamiento, depuración y construcción de tanques de tormenta.

"Lo que hay que hacer es seguir invirtiendo en saneamiento, en depuración y en esos tanques de tormenta que le vienen muy bien al Mar Menor", ha añadido.

El portavoz del Grupo Mixto ha explicado además que su formación registró el pasado viernes su propia propuesta de reforma y ha señalado que, si este miércoles sale adelante la toma en consideración de la iniciativa del Partido Popular, su intención es que posteriormente pueda debatirse su propuesta para introducir otras modificaciones.

En concreto, Antelo ha defendido eliminar del ámbito de aplicación de la Ley del Mar Menor determinadas zonas, como Fuente Álamo, al considerar que "la ciencia dice que no está conectado" con el acuífero del Mar Menor.

En este sentido, el presidente de COAG en Murcia ha sido preguntado por los periodistas sobre las distintas propuestas que se debatirán este miércoles, Marín ha indicado que COAG ha presentado la suya propia, aunque ha reconocido que el resultado dependerá de las mayorías parlamentarias.

"Todo lo que no sea la nuestra no nos gusta ninguna", ha afirmado, antes de señalar que, a partir del resultado de la votación, el sector tendrá que "actuar en consecuencia" y mantener una interlocución con los grupos parlamentarios.

Sobre las críticas recibidas por los grupos parlamentarios por su posición ante la reforma, Antelo ha defendido el trabajo realizado durante las últimas semanas y ha asegurado que ha negociado con el Partido Popular para que la reforma pueda iniciar su tramitación.

"Nosotros no desconectamos, seguimos trabajando", ha señalado, antes de defender que el acuerdo alcanzado con el PP permitió mantener su propuesta y que posteriormente el Grupo Mixto registrara la suya.

Por último, el presidente de COAG Murcia ha señalado que el sector permanecerá pendiente de la tramitación parlamentaria y de las posibles enmiendas que puedan plantearse.