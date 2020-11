Los aparcamientos de los hospitales públicos de la Región serán gratuitos antes de 2027

La Asamblea Regional aprueba una propuesta de Cs para instaurar la gratuidad cuando expiren las concesiones de 3 empresas

CARTAGENA (MURCIA), 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los aparcamientos de los hospitales públicos de la Región de Murcia serán gratuitos antes de 2027. La Asamblea Regional ha aprobado con los votos a favor de todos los grupos parlamentarios y la abstención de Podemos una iniciativa de Ciudadanos que busca impulsar la gratuidad del parking de los hospitales públicos para trabajadores y usuarios de la sanidad regional.

El horizonte que se han marcado para que esta propuesta sea una realidad en el año 2027. Según se ha explicado en la Asamblea Regional, la idea es que los aparcamientos sean gratuitos cuando expiren, al menos, las concesiones de tres empresas. La primera de ellas es la del Hospital Morales Meseguer, en Murcia, que finalizará el año que viene.

El portavoz de Ciudadanos (Cs), Juan José Molina, ha explicado que en el caso de que la Comunidad pueda asumirlo, esos plazos podrían revisarse. "Formalizamos el compromiso de que esa fecha se pueda adelantar si hay disponibilidad y es posible hacerlo antes. No habrá que esperar al año 2036, como máximo se hará en el año 2027 y se podría hacer incluso antes si tenemos capacidad para hacerlo", ha indicado. El parlamentario también ha señalado que la gratuidad alcanzará solo "a los usuarios de los servicios debidamente justificados".

Desde el PP, Miguel Ángel Miralles, ha advertido que la medida deberá implementarse cuando se den las condiciones "óptimas" y expiren los contratos que están actualmente en vigor, ya que de lo contrario, esto podría suponer "una indemnización de entre los 4 y los 10 millones de euros" a las empresas concesionarias por parte de la Administración regional, a lo que se añadiría "un 1,2 millones de euros de pérdidas de ingresos y de gasto por una nueva adjudicación". El parlamentario también ha recordado que actualmente en prácticamente "ningún hospital público" de España el parking es gratuito.

Por parte de VOX consideran que la única dificultad que podría entrañar esta medida es la "voluntad política" para aplicarla o no; mientras que desde Podemos han advertido que según la propuesta del PP no sería hasta 2036 cuando terminan todas las concesiones, por lo que no se empezaría a implantar hasta esa fecha.

Por otro lado, en el Pleno también se han aprobado dos mociones del PSOE, una para apoyar y mejorar la Atención Primaria y otra que exigía la convocatoria "urgente" de ampliación de las subvenciones municipales para prevenir y evitar el abandono escolar. Sobre esta última, el socialista Antonio Espín ha recordado que la Región es una de las comunidades autónomas con "mayores tasas de fracaso y abandono escolar temprano". Ha recordado la incidencia negativa que tuvo en los alumnos la suspensión de las clases el último trimestre del curso pasado.

Espín ha pedido con urgencia que se implementen "más recursos" que refuercen los programas contra el absentismo que ya hay puestos en marcha, de manera que estos puedan "desarrollarse en todos los centros de la Región durante todo el curso, con personal cualificado".

Además, en el Pleno se ha exigido al Gobierno de España que no modifique las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura. La iniciativa, planteada por el PP, ha contado con el apoyo de los grupos parlamentarios, excepto de Podemos, que se ha abstenido, y el PSOE, que no ha respaldado uno de los puntos propuestos en la iniciativa sobre garantizar el envío de 20 hm3 de agua cuando los embalses se encuentren en nivel 3.

El diputado del PP Jesús Cano ha explicado que reducir por decreto los caudales del Trasvase en nivel 2 de 28Hm3 a 27 hm3 "es un nuevo hachazo que supone un recorte del 29% de recursos y que va a perjudicar gravemente al Levante con esa decisión". Además, ha añadido que modificar las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura, "sería firmar la partida de defunción del Acueducto Tajo-Segura".

Por otro lado, el parlamento regional ha debatido una propuesta de Podemos para crear una comisión de investigación sobre la gestión de las residencias durante la pandemia. La portavoz de Podemos, María Marín, considera que la gestión ha sido "dramática", aunque no ha contado con los apoyos suficientes. Desde VOX, por ejemplo, se han abstenido, ya que consideran que habría que crear una comisión de investigación "integral" sobre la gestión de la pandemia; mientras que el PP y Cs consideran la propuesta como demagógica.