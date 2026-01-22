Archena presenta su Plan de Turismo Accesible que estará en la II Guía de Buenas Prácticas de Fitur 4all

La alcaldesa de Archena en stand de Impulsa Fitur 4all - AYUNTAMIENTO DE ARCHENA

MURCIA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Archena ha presentado su Plan de Turismo Accesible en el marco de Fitur 4all, y como reconocimiento a este trabajo, Impulsa Igualdad ha anunciado la inclusión del proyecto de Archena en su Guía de Buenas Prácticas en Turismo Accesible, "un distintivo que pone en valor el esfuerzo del municipio por integrar la accesibilidad como eje estratégico de su desarrollo turístico", según han informado fuentes municipales en una nota de prensa.

Cabe señalar que Fitur 4all es una iniciativa promovida por la Feria Internacional de Turismo en colaboración con Impulsa Igualdad que tiene como objetivo promover un turismo accesible e inclusivo, acercando destinos y servicios turísticos a todas las personas, especialmente a aquellas con necesidades de accesibilidad. El espacio pone en valor las buenas prácticas, la innovación y la sostenibilidad social, fomentando el desarrollo de destinos más accesibles, responsables y competitivos.

Este proyecto se enmarca dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos (PSTD Archena. Tu Paraíso de Salud y Vida) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-Next Generation EU que "sitúa a Archena como un destino comprometido con la accesibilidad y la innovación, apostando por un modelo turístico que garantiza la igualdad de oportunidades para todas las personas y mejore la convivencia entre visitantes y residentes".

El plan desarrollado incorpora soluciones de turismo inteligente orientadas a equilibrar la experiencia turística y la calidad de vida local, utilizando la tecnología como herramienta clave para avanzar hacia un destino más sostenible, inclusivo y competitivo.

Entre las actuaciones destacadas del proyecto se incluyen, señalética accesible, adaptada a diferentes tipos de discapacidad, un portal web accesible y multilingüe, diseñado para facilitar la información turística a personas con discapacidad, así como distintas acciones formativas, dirigidas a profesionales y agentes del sector turístico, con el objetivo de mejorar la atención inclusiva y la sensibilización en accesibilidad.

ARCHENA PRESENTA 'ESENCIA MEDITERRÁNEA'

La alcaldesa del municipio ha presentado en la Fitur una fragancia creada para promocionar y definir la identidad del destino, reforzando su proyección como referente turístico donde se han repartido miles de muestras. Se trata de'Esencia Mediterránea', realizada por los laboratorios Prady; una iniciativa que vincula los sentidos con la promoción turística y la marca del destino.

La alcaldesa, que asistió al acto institucional del Día de la Región de Murcia, hizo entrega de uno de estos perfumes personalizado al presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras.