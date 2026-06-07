El Área de Salud de Cartagena incorpora tres centros de salud docentes e investigadores a la red del IMIB

MURCIA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Área de Salud II de Cartagena consolida de forma definitiva su infraestructura científica y asistencial mediante la integración formal de tres nuevos centros de salud docentes e investigadores a la red del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria Pascual Parrilla (IMIB).

Los centros designados para liderar esta transformación y potenciar la actividad formativa de médicos internos residentes y enfermeras internas residentes y que cuentan con el sello investigador son el Centro de Salud Cartagena Oeste, el Centro de Salud Cartagena Este y el Centro de Salud Mar Menor.

La acreditación de estos espacios asistenciales garantiza que la atención primaria del área sume recursos de innovación científica de primer nivel. El proceso busca transformar el conocimiento médico estático en soluciones dinámicas aplicables al día a día de la comunidad local.

Este hito se ha logrado en el marco del desarrollo estratégico del proyecto AMAIA que se ejecuta bajo la coordinación de la Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias de la Región de Murcia (FFIS) y cuenta con el respaldo del IMIB, con el fin de acortar de forma directa la distancia entre el laboratorio clínico y la atención en consulta al paciente.

El proyecto, que ha supuesto el impulso a esta iniciativa, ha sido premiado con el Premio IMIB Innova 2025 dentro del programa 'Ideas que curan' que reconoce a los proyectos más innovadores destinados a mejorar la práctica clínica y la atención sanitaria en la Región de Murcia.

El trabajo, en el que han participado profesionales de los tres centros de salud, propone usar inteligencia artificial para generar música con fines terapéuticos en personas con problemas de salud mental atendidas en Atención Primaria.

La música se adaptará a la actividad cerebral de cada paciente, con el objetivo de mejorar su bienestar y apoyar los tratamientos habituales. Se evaluará tanto el efecto clínico como la respuesta de pacientes y profesionales sanitarios. Además, se analizará si esta intervención puede reducir la necesidad de medicación y el gasto asociado.