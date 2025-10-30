Arquitectos destacan el impulso del Decreto de Vivienda Asequible para facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes

MURCIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Expertos del Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia (COAMU) han afirmado este jueves que el Decreto de Vivienda Asequible de la Región de Murcia incluye "aspectos positivos" para "dinamizar el acceso de los jóvenes y de la ciudadanía a una vivienda", según informaron fuentes de la organización en un comunicado.

Para el COAMU, el decreto del Gobierno regional "contribuye a reactivar el mercado inmobiliario, principalmente porque permite ofrecer viviendas protegidas destinadas a los sectores de población más vulnerables, especialmente afectados por la crisis de los precios de la vivienda".

Los arquitectos murcianos han considerado que "uno de los puntos más relevantes es el control de precios, que facilita el acceso de los jóvenes a su primer hogar", y han afirmado que las primas de edificabilidad, que permiten construir un mayor número de viviendas en un mismo solar, "contribuirán a abaratar el precio del metro cuadrado de construcción".

De este modo, "los promotores encuentran un incentivo adicional para acogerse a estas fórmulas".

Por otra parte, el COAMU ha insistido en que la normativa también contempla la situación de los edificios inacabados tras la crisis inmobiliaria, aquellos que quedaron en estructura de hormigón. Así, con la nueva regulación, se permitirá su finalización, lo que supondrá una "segunda oportunidad"" para estas promociones.

Además, los proyectos de viviendas con protección pública se beneficiarán de una tramitación urbanística de urgencia, lo que "agilizará los plazos administrativos para la concesión de permisos".

"En conjunto, el decreto demuestra una clara intención de dinamizar el mercado y facilitar la labor de los promotores, al tiempo que prioriza a los murcianos más vulnerables", han subrayado los arquitectos.

Asimismo, han recalcado que esta figura de vivienda asequible impulsada por el Gobierno regional no equivale a la tradicional Vivienda de Protección Oficial (VPO), sino que "se presenta como una modalidad intermedia, orientada principalmente a jóvenes y rentas medias".