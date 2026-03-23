Arranca la puesta en servicio de la totalidad del Arco Noroeste de Murcia

Inauguración del Arco Noroeste - EDU BOTELLA/EUROPA PRESS

MURCIA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha presidido este lunes la puesta en servicio del último tramo del Arco Noroeste de Murcia, dando así por finalizada la totalidad del servicio del Arco, con una inversión global de 264 millones de euros.

Así lo ha anunciado este lunes el ministro, que ha inaugurado el último tramo, que supone una inversión de 82 millones y 22 kilometros.

En el transcurso del acto, Puente ha destacado que esta obra "cambia sin duda la movilidad de toda una región" al descongestionar el nudo de Espinardo y la Ronda Oeste.

La apertura de estos últimos 8 kilómetros, en los que se han invertido 82 millones, permite conectar la A-30 con la A-7 y la AP-7, creando un nuevo corredor para el tráfico de largo recorrido.

Puente ha subrayado que la nueva vía retirará diariamente 27.000 vehículos del nudo de Espinardo, de los cuales 5.000 son pesados.

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