Arranca la undécima edición del Salón Winter Freak con el objetivo de superar los 14.000 participantes

MURCIA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Salón Winter Freak inicia hoy, sábado 28 de febrero, las actividades de su undécima edición, que se celebran durante todo el fin de semana en el recinto Ifepa de Torre Pacheco.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, el alcalde de la localidad, Pedro Ángel Roca, y el director general de Ifepa, Antonio Miras, inauguraron esta mañana el encuentro, que albergará más de 200 actividades, y espera consolidar la cifra de 14.000 asistentes.

Durante el sábado y el domingo se desarrolla una programación de actividades centradas en el mundo del manga y la cultura japonesa, así como otras temáticas 'freak' como videojuegos, cine, televisión, cómics y pop coreano, con lugar también para los creadores de contenidos en las distintas redes sociales.

Entre los artistas que participan en Winter Freak se encuentran los actores de doblaje Javier Balas, conocido por ser la voz de Naruto y de Brock en 'Pokémon'; y Eduardo Bosch, quien ha dado voz a Jon Nieve en 'Juego de tronos'. También estarán presentes Lourdes Montes, Blanca Hualde y Claudia Caneda, las dobladoras al castellano de las populares guerreras K-Pop.