Arroyo agradece el trabajo y la lealtad a los cartageneros de las asociaciones vecinales en los Premios Quórum

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, junto al presidente regional, Fernando López Miras, en la entrega de los Premios Quórum - CEDIDA ORGANIZACIÓN

CARTAGENA (MURCIA), 24 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, agradeció a las asociaciones vecinales su trabajo por los barrios y diputaciones y defendió que toda representación pública o vecinal "nace de los ciudadanos y debe ejercerse con respeto a quienes la han otorgado".

"Los barrios y las diputaciones de Cartagena son mejores porque hemos tenido y tenemos en vosotros a los demandantes más exigentes y a los colaboradores más leales", afirmó Arroyo ante representantes vecinales, premiados, autoridades y vecinos durante la entrega de los Premios Quórum de la Federación de Asociaciones Vecinales, Consumidores y Usuarios de Cartagena y Comarca 'Fernando Garrido', celebrada en el Teatro Circo Apolo de El Algar con la presencia del presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras.

La alcaldesa recordó que el movimiento vecinal "forma parte de la historia democrática de Cartagena y ha estado en los barrios y diputaciones cuando ha sido necesario reclamar servicios básicos, abrir vías de diálogo con las administraciones o defender una plaza, una carretera, un consultorio, un colegio o una instalación deportiva".

Arroyo subrayó que esa labor "no se valora suficientemente" y señaló que los representantes vecinales son los primeros en recibir los problemas y las necesidades de los vecinos y en asumirlos como una responsabilidad personal. "Desde el Ayuntamiento he aprendido a conocer mejor el trabajo de las asociaciones y ese mayor conocimiento me ha llevado a una admiración mayor", afirmó.

La alcaldesa vinculó esa lealtad vecinal con el respeto que debe guiar cualquier representación nacida del voto. "Toda nuestra legitimidad viene de los ciudadanos a los que representamos", afirmó. Y añadió que "todos los cargos que nacen del voto de los vecinos -las asociaciones de vecinos, las juntas municipales, los plenos y los gobiernos- tienen como primera obligación respetar el sentido del voto de quienes las eligieron".

Arroyo defendió que Nadie recibe votos "para hacer después lo que quiera con ellos" y que la representación implica "una responsabilidad política y moral ante los ciudadanos". "Tenemos la obligación de tomar las decisiones para las que nos eligieron nuestros votantes", dijo.

El presidente regional, Fernando López Miras, agradeció a la Federación su labor y definió el movimiento vecinal como una de las expresiones más honradas del servicio público, por estar pendiente "de cada necesidad, de cada detalle, del tú a tú, en cada calle, en cada barrio y en cada diputación".

López Miras destacó también la labor de Arroyo en las diputaciones de Cartagena y afirmó que la alcaldesa ha dado una importancia primordial a que los vecinos de esos núcleos tengan los mismos servicios que cualquier vecino del centro o del casco urbano.

El presidente de la Federación, Tomás Sánchez Ojaos, explicó antes del acto que los Premios Quórum reconocen el trabajo de los presidentes de asociaciones, de las propias asociaciones vecinales y de personas y entidades con labor social. Lo definió como "un trabajo silencioso, que no hace ruido, pero que está ahí" y que convierte a las asociaciones en conexión directa entre los vecinos y las instituciones.

La alcaldesa recordó durante su intervención que el Ayuntamiento ha reforzado su modelo de participación y que este año, por primera vez, los presupuestos de juntas y distritos superan los ocho millones de euros, el doble que al inicio de la legislatura. Para Arroyo, las asociaciones de vecinos son "parte esencial" del sistema democrático local, interlocutores del Gobierno municipal en todo el municipio y actores principales en las juntas municipales.

"El futuro de un municipio no se construye solo desde los despachos. Se construye desde los barrios, desde las diputaciones, desde las calles y junto a la gente", afirmó. La alcaldesa felicitó a los premiados de esta edición de los Premios Quórum y destacó su compromiso social y vecinal con Cartagena y su comarca.

Arroyo recordó la labor solidaria de la Asociación Cartagena por la Caridad; la trayectoria de José Antonio Moreno, presidente de la Asociación de Vecinos de Playa Paraíso, y de Nicanor Conesa, histórico dirigente vecinal de Santa Ana; el papel de Casa Ventarique como referente del comercio de proximidad en El Algar; el trabajo comunitario de las asociaciones de vecinos de Los Mateos y Nueva Cartagena; y la entrega humana y pastoral de Pascual Saorín, párroco de San Diego y figura muy vinculada al casco histórico de la ciudad.