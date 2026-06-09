Arroyo celebra las Medallas de Oro a la Armada, Charris, Joaquín Barberá y Duda

La alcaldesa de Cartagena junto a los galardonados con la Medalla de Oro de la Región de Murcia - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

LA UNIÓN (MURCIA), 9 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha arropado este martes a los premiados durante la celebración del Día de la Región en el Antiguo Mercado Público de La Unión, y ha expresado su "inmensa alegría y satisfacción" por los reconocimientos públicos que han ido a recaer a la ciudad portuaria manifestando que "representan la Cartagena generosa, la Cartagena solidaria, la Cartagena moderna y la Cartagena creativa y de tanto talento".

Para la primera autoridad municipal, esta festividad constituye "el día en el que celebramos lo que somos y también en el que celebramos lo que queremos llegar a ser, y estos premios hablan de una ciudad con raíces, con talento, con capacidad industrial, con cultura y con corazón", según han informado desde el Consistorio.

En esta cita se ha hecho entrega de 14 Medallas de Oro de la Región de Murcia, de las que cuatro de ellas han sido para la Armada, al pintor Ángel Mateo Charris, al recordado Joaquín Barberá y al técnico de fútbol sala Eduardo Sao Thiago Lentz 'Duda'.

Arroyo ha puesto en valor la condecoración concedida a la Armada Española, destacando que "representa la historia de Cartagena, nuestra identidad, pero también el futuro". La primera autoridad municipal ha incidido en que "no se entiende Cartagena sin la Armada", una institución indisoluble a la ciudad portuaria que hoy en día aporta "empleo, formación, futuro, tecnología, industria y modernidad", erigiéndose como una de las principales palancas estratégicas de desarrollo y de futuro que tiene la ciudad.

La Medalla de Oro entregada en el ámbito del arte contemporáneo ha sido para Ángel Mateo Charris, calificado por la alcaldesa como "uno de nuestros artistas más internacionales". La primera edil ha explicado que Charris simboliza "la Cartagena creativa, la Cartagena con voz propia en el arte", que forma parte esencial de una sociedad "culta, abierta y con personalidad propia que queremos seguir proyectando".

La cara más humana y comprometida de la sociedad civil ha sido ensalzada con la Medalla de Oro póstuma concedida a Joaquín Barberá. "Ha sido sin duda una de las personas que más ha trabajado por la igualdad de oportunidades y por el cuidado de todas las personas", ha remarcado Noelia Arroyo, subrayando que su figura deja "una memoria y un legado sobre las personas que ayudan, las personas que nos cuidan y las personas con compromiso diario para atender a los que más lo necesitan, haciendo comunidad desde el compromiso diario y sin mirar hacia otro lado".

A estas distinciones se suma la Medalla de Oro otorgada en el plano deportivo al entrenador Eduardo Sao Thiago Lentz 'Duda' tras los históricos éxitos cosechados al frente del Jimbee Cartagena Costa Cálida, un logro que, en palabras de la regidora, "sigue proyectando la mejor imagen de la Región de Murcia en todo el mundo".

Por otra parte, la alcaldesa ha señalado que las instituciones no "están para mirarse a sí mismas, para resolver problemas, para impulsar proyectos y para mejorar la vida de la gente".

En este sentido, ha aplaudido el actual alineamiento estratégico entre el Ayuntamiento de Cartagena y el Gobierno autonómico, cuyos frutos se reflejan en planes conjuntos de ciudad como el programa CAETRA -para el avance de la industria de defensa y las tecnologías de doble uso-, la Estrategia Industrial para la captación de inversiones y empleo, las nuevas dotaciones de seguridad con infraestructuras para la Policía Local y la Estrategia de Vivienda regional enfocada en el impulso habitacional asequible.

Finalmente, la alcaldesa ha incidido en que, para continuar dando respuesta a estos retos y necesidades, el municipio requiere de un mayor respaldo frente a los desafíos futuros, vinculándolo a una reforma que sigue pendiente a nivel estatal: la financiación de las administraciones. "La Comunidad Autónoma necesita una financiación justa para poder atender mejor sus competencias, y los ayuntamientos también necesitamos más recursos para hacer nuestro trabajo", ha concluido.