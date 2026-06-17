Arroyo exige al Ministerio el inicio de la Ciudad de la Justicia tras cumplir la última condición

Visita al nuevo cuartel de Policía Local de Los Dolores (Cartagena) - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 17 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha reclamado al ministro de Justicia, Félix Bolaños, el inicio inmediato de la Ciudad de la Justicia tras quedar cumplida la última condición exigida por el ministerio respecto a los accesos a la parcela, según ha explicado Arroyo durante la visita a las obras del nuevo cuartel de la Policía Local de Los Dolores, que afrontan ya su fase final.

La regidora ha explicado que esta misma semana ha remitido una carta al ministro para "exigir la aceptación inmediata" de la parcela municipal destinada a la futura Ciudad de la Justicia, después de que el Ayuntamiento haya recibido el informe favorable de la Dirección General de Carreteras al nuevo diseño de accesos elaborado a petición del propio Ministerio de Justicia, según han informado desde el Consistorio.

Arroyo ha aprovechado la visita para vincular ambas actuaciones bajo una misma idea. "Estamos destinando partidas muy ambiciosas para mejorar la seguridad y la atención de nuestros policías locales a todos los vecinos, pero la seguridad necesita también de una mejor justicia. No podemos seguir contando con instalaciones que estén dispersas por todo el municipio", ha señalado.

La regidora ha señalado que los técnicos del propio Ministerio consideraron idónea esa parcela en 2020 y que el Ayuntamiento ha atendido todas las exigencias planteadas durante la tramitación. Entre ellas figuran la cesión de los terrenos, la segregación de la parcela para adaptarla a las necesidades del proyecto, la elaboración de los estudios técnicos, la urbanización y la modificación de los accesos cuando el Ministerio pidió eliminar el carril de desaceleración inicialmente previsto en la CT-33.

"El último requisito era el informe favorable de Carreteras sobre el nuevo diseño de accesos. Ese informe ya está. Lo hemos recibido esta semana y, por tanto, ya no hay excusas para retrasar más la aceptación de la parcela", ha manifestado.

La alcaldesa ha reclamado al ministro que complete los trámites pendientes, acepte definitivamente los terrenos y ponga en marcha una infraestructura destinada a acabar con la dispersión de las sedes judiciales y con la falta de espacio que afecta al funcionamiento de la Administración de Justicia en Cartagena.

"Llevamos seis años aguantando silencios, trabas administrativas, aplazamientos, aportando documentación y por tanto lo que exigimos al Gobierno de España, y por eso le he mandado una carta al Ministro de Justicia, es que cuanto antes acepte la cesión de la parcela, fije el presupuesto para llevar a cabo la nueva Ciudad de la Justicia y establezca el calendario para su construcción", ha pedido.

NUEVO CUARTEL EN LOS DOLORES

Arroyo ha informado de esto durante la visita al nuevo cuartel de la Policía Local de Los Dolores, una instalación que se encuentra prácticamente terminada. Los trabajos pendientes se limitan a remates interiores y a elementos de cerrajería exterior, entre ellos la chapa que cubrirá la fachada y el vallado de la parcela. La previsión municipal es que esas actuaciones concluyan en dos semanas.

Una vez terminada la obra, la puesta en servicio del edificio dependerá de la finalización de la acometida eléctrica, prevista por Iberdrola para el próximo mes.

El nuevo cuartel cuenta con una superficie aproximada de 300 metros cuadrados distribuidos en una sola planta. Dispondrá de zona de atención al público, espacios de trabajo para los agentes, dependencias operativas y zona de retención de detenidos. La inversión ronda los 600.000 euros y forma parte del Plan de Obras y Diputaciones, con financiación de la Comunidad Autónoma.