La ARTVMUR organiza unas jornadas sobre los desafíos éticos de la comunicación

MURCIA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Profesionales de Radio y Televisión de la Región de Murcia (ARTVMUR) celebrará la semana próxima unas jornadas en Murcia y Archena en las que se debatirá sobre los desafíos éticos en la comunicación.

El miércoles, 14 de mayo, se desarrollará una mesa redonda, moderada por el periodista de RTVE, Manuel Segura, sobre este asunto, en la que participarán el director de Murcia Plaza, Francisco Valero; el director de Murcia Economía, José Cabezos; la directora de la edición regional de ElDiario.es, Elisa Reche y el director de El Nuevo Digital, Fernando Abad.

Será a las 20.00 horas, en el Ágora de la oficina de CaixaBank 'All In One Murcia, ubicada en Gran Vía, 23.

El jueves, 15 de mayo, el jefe de informativos de Onda Regional, Joaquín Azparren, disertará sobre los canales de información. Y, posteriormente, intervendrá el periodista José Antonio Luque, actualmente en Mediaset, que hablará sobre su experiencia personal. Será presentado por el jefe de deportes de La 7 Televisión, Juan Cervantes.

Ambos actos se desarrollarán en el hotel León del Balneario de Archena, a partir de las 16.30 horas. El presidente de la ARTVM, José Sánchez Cano, ha destacado que estas jornadas están abiertas a los profesionales de los diferentes medios informativos, así como a los estudiantes de Periodismo y Comunicación de las universidades de la Región.