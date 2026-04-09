ASAJA Murcia denuncia "competencia desleal" de Egipto y exige más controles a importaciones de terceros países

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MURCIA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

ASAJA Murcia ha denunciado este jueves la situación de "competencia desleal insoportable" que ejercen las importaciones procedentes de Egipto en el mercado europeo de frutas y hortalizas.

Según la organización, esta práctica afecta "de forma directa a la rentabilidad y viabilidad de las explotaciones agrícolas del sureste español" debido a la desigualdad competitiva en el mercado.

En un comunicado, la entidad ha advertido de que los productores españoles y europeos están sometidos a exigencias normativas, laborales, fitosanitarias y medioambientales "muy superiores" a las de terceros países.

En este sentido, el secretario general de ASAJA Murcia, Alfonso Gálvez Caravaca, ha señalado que "estamos ante una situación insostenible de competencia desleal que está expulsando a nuestros productores del mercado europeo".

Gálvez Caravaca ha insistido en que "no se puede exigir a los agricultores españoles el cumplimiento de unos estándares tan estrictos mientras se permite la entrada de productos de terceros países que no operan en igualdad de condiciones".

La organización sostiene que esta brecha regulatoria provoca una "fuerte presión a la baja" sobre los precios en origen de cultivos estratégicos como el tomate, el pimiento, el pepino o los cítricos.

Por su parte, el presidente de ASAJA Murcia, Juan de Dios Hernández, ha afirmado que "la Unión Europea debe reaccionar de inmediato" y ha defendido la necesidad de establecer mecanismos de control en frontera y aplicar aranceles porque "no podemos seguir en desventaja frente a países que no cumplen las mismas reglas del juego".

Asimismo, la organización ha demandado reforzar la trazabilidad y los controles fitosanitarios para garantizar la seguridad alimentaria y evitar distorsiones que, según denuncia, "ponen en riesgo el futuro del sector hortofrutícola europeo".

Finalmente, ha hecho un llamamiento a las autoridades para que adopten medidas eficaces que aseguren condiciones de mercado "equilibradas" y protejan la competitividad del campo español.