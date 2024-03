La Asamblea aprueba, con el voto en contra de VOX, impulsar las políticas de igualdad y rechazar la violencia machista

CARTAGENA (MURCIA), 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Asamblea Regional ha aprobado una moción del PSOE, con el voto en contra de VOX, para impulsar políticas de igualdad y rechazar la violencia machista. La iniciativa ha incluido una enmienda parcial del Grupo Mixto para colaborar con el Gobierno nacional y diseñar campañas de sensibilización y promoción del feminismo. Sin embargo, esta enmienda no ha obtenido el apoyo del PP.

La iniciativa de los socialistas pretende, como ha explicado la diputada del PSOE María Soledad Sánchez, impulsar un Plan Estratégico Regional de Igualdad, "conseguir que la igualdad efectiva sea una realidad en todos los aspectos de la convivencia" e impulsar medidas dirigidas a la concienciación y la lucha en contra de los vientres de alquiler, las violencias machistas, la prostitución, la trata de mujeres, la mutilación genital femenina, los matrimonios forzados de niñas, la violencia obstétrica y contra todo aquello que suponga un ataque frontal a los derechos de las mujeres.

La diputada del PP Mari Carmen Ruiz ha asegurado que su grupo apoya la iniciativa del PSOE porque las medidas que reflejan "son un reflejo de las políticas que ya tiene implementadas el gobierno regional".

Ruiz ha aprovechado su intervención para criticar la ley del Sí es Sí porque "ha dejado indefensas y desprotegidas a las niñas que han sufrido agresiones". Además, le ha llamado la atención que el PSOE "no solicite nada al gobierno de España, está claro que ya ni siquiera ustedes esperan que Sánchez haga algo".

Desde VOX, Virginia Martínez ha advertido que la iniciativa es "una desvergüenza. No apoyamos la moción de un partido que libera criminales, violadores y maltratadores ni de un partido que discrimina a la mujer y la deja por detrás".

Desde el Grupo Mixto, la diputada de Podemos María Marín ha defendido en su turno de palabra la ley del Sí es Sí, además, considera que las peticiones del PSOE tienen "poca concreción", ya que "le piden al gobierno regional un Plan de Igualdad, pero saben tan bien como yo ese Plan se va a quedar en un documento más que López Miras meterá en un cajón".

Igualmente, el Pleno ha rechazado una moción del PP en la que se pedían medidas para mejorar la situación de las mujeres y pedir al Gobierno de la Nación políticas que favorezcan la igualdad y la eliminación de la violencia hacia las mujeres. A la iniciativa el Grupo Mixto había presentado una enmienda a la totalidad que también se ha rechazado.

En ese sentido, la socialista María Soledad ha reprochado al PP que no mencione la "violencia de género, hablan de violencia intrafamiliar, de todo tipo de violencias, pero no de violencia de género" en los acuerdos adoptados con VOX. "No vamos a ser partícipes de hacerle el juego a una ultraderecha que defiende a maltratadores y asesinos e invisibiliza la violencia de género".

De manera similar se ha posicionado la portavoz del Grupo Mixto, María Marín, para quien, "cuando en las políticas públicas del PP veamos un compromiso con las mujeres votaremos a favor".

Desde el PP, Mari Carmen Pelegrín ha explicado que el no admitir mociones de otros partidos es porque "no es de nuestra competencia", al tiempo que ha indicado que el Día de la Mujer

Por otro lado, ha salido adelante una iniciativa de VOX en defensa del sector agrario. La iniciativa se ha terminado debatiendo al final de la sesión plenaria para aclarar la modificación del texto entre PP y VOX. El texto ha salido adelante después de que VOX eliminara de la misma los párrafos sobre el cambio de la ley del Mar Menor, la supresión de la burocracia para los profesionales del sector y la eliminación de dar prioridad al uso agrónomo de los terrenos frente a parques solares.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, José Vélez, considera que en el debate de esta iniciativa "ha prevalecido la estrategia de Feijóo y Abascal".

A su juicio, "es necesario compaginar sostenibilidad y viabilidad económicas, Hemos propuesto sentarnos todos en una mesa y ustedes tiran para atrás ese acuerdo, lo único que les interesa son los votos y el rédito electoral", ha dicho, a lo que se ha sumado la diputada de Podemos María Marín que ha reprochado a VOX que en el parlamento europeo "voten a favor del libre comercio en países donde no se respetan los derechos laborales".

A esto ha contestado el diputado de VOX Alberto Garre que ha recordado a los grupos de la oposición que están en una comunidad "plenamente agrícola que necesita agua" y que el sector agrario "está triste y permanentemente amenazado" por medioambientalistas, mientras que el diputado del PP Jesús Cano espera que "con el mismo arrojo que el Gobierno de España defiende a Puigdemont, lo haga en defensa de nuestros agricultores".

DEFENSA DEL SECTOR PRIMARIO

El Pleno también ha aprobado una moción del PP para solicitar al Gobierno central la defensa en Bruselas de los intereses del sector primario. Desde el PP, Alfonso Fernández Cerón ha denunciado que el Gobierno central "ha aprobado una PAC desastrosa que cuenta con más exigencias medioambientales y ofrece menos dinero a los agricultores. Está basada en la burocracia, donde los agricultores se convierten en administrativos".

El parlamentario ha recordado que, de los 2.500 millones del presupuesto de 2023 para inversiones en infraestructuras hídricas, Pedro Sánchez" solo ha gastado 1.600 millones, en plena época de sequía, mientras riega con 250 millones a Marruecos".

Al texto inicial de la moción, PSOE y VOX han incluido modificaciones que no han convencido al Grupo Mixto, la diputada de Podemos María Marín considera que "son los consejeros del gobierno regional en la autoridad portuaria los que permiten esta rebaja a terceros países".

Por último, el PSOE ha retirado la moción que había presentado para llevar a cabo una ley para la Cultura de la Región en vista de la dificultad para sacarla adelante, por lo que, según han dicho, la presentarán "más adelante".