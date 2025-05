La Asamblea pide más presupuesto para la Educación Pública y garantías para un funcionamiento adecuado de los centros

CARTAGENA (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

El Pleno de la Asamblea Regional ha aprobado una moción del Grupo Parlamentario Socialista que reclama el aumento del presupuesto destinado a educación pública en la Región y garantías para el funcionamiento adecuado de los centros.

La iniciativa ha salido adelante con el apoyo del PSOE y Podemos, la abstención del PP y el rechazo de Vox. La diputada socialista María Dolores Martínez ha denunciado recortes del 16% en Secundaria, del 18% en FP y del 26% en Primaria en los presupuestos autonómicos de 2025, en un contexto de inflación que, ha advertido, "ha erosionado un 20% la capacidad real de gasto de los centros educativos".

Martínez ha calificado de "cuestión de justicia y dignidad" la propuesta socialista, que exige garantizar el pago puntual de gastos básicos como calefacción, electricidad y mantenimiento, así como mecanismos de control del reparto presupuestario y fondos extraordinarios mientras no se aprueben los nuevos presupuestos regionales.

Podemos ha apoyado la moción, aunque su diputado Víctor Egío ha lamentado que "no aborda la causa real del problema: el desvío sistemático de fondos públicos hacia centros privados concertados".

El PP, a través de Carlos Albaladejo, ha reconocido la necesidad de inversión, pero ha asegurado que "la Región ha aumentado un 20% el presupuesto educativo en dos años" y ha acusado al PSOE de presentar una iniciativa "que se queda corta y llega con fines partidistas".

Vox, por su parte, ha votado en contra tras criticar los "malos resultados del sistema pese al gasto creciente" y ha exigido "reformas profundas en el modelo educativo".

MEJORAS EN LA CARRETERA DEL CARCHE

También se ha aprobado por unanimidad la moción de Vox para solicitar al Gobierno murciano el acondicionamiento y a ampliación de la RM-A15, carretera del Carche, incluyendo su financiación en los próximos presupuestos.

El diputado de Vox, Alberto Garre, ha recordado que esta infraestructura "lleva más de 30 años en mal estado" y ha subrayado que "no solo ha sido una demanda institucional, sino un compromiso que Vox ha asumido con los vecinos de Jumilla". Ha celebrado el consenso alcanzado con el PP en una enmienda transaccional que ha reconocido las actuaciones ya iniciadas, y ha confiado en que "por fin se ponga fin al abandono de esta vía".

Podemos ha presentado una enmienda a la totalidad reclamando un plazo concreto para la ejecución de las obras, y ha advertido del riesgo de que esta vía "acabe como la carretera de Benízar", que también fue prometida pero nunca ejecutada. El PP, a través de María Luisa Casajús, ha defendido que "ya se han dado pasos", como asegurar la disponibilidad de los terrenos.

El diputado socialista Miguel Ángel Ortega ha apoyado la moción, pero ha reprochado que "tras 25 años de peticiones del Ayuntamiento de Jumilla y 30 años de gobiernos del PP, la carretera del Carche ha seguido igual". Pese a las diferencias, todos los grupos han votado a favor de la propuesta.

MODERNIZACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA

Se ha aprobado con votación separada una moción del PP que insta al Gobierno central a modernizar, reordenar y desarrollar la Atención Primaria y Comunitaria del Sistema Nacional de Salud. Los puntos 1 y 2 del texto, referidos a exigir más plazas MIR en Medicina de Familia y a una financiación adecuada del Plan de Acción estatal, han contado con el respaldo del PP y Vox, mientras que PSOE y Podemos han votado en contra. El resto de la moción, que incluye medidas más generales, ha sido aprobado con el apoyo de PP, Vox y PSOE, y el voto en contra de Podemos.

El diputado 'popular' Antonio Martínez ha justificado la iniciativa señalando que "sin médicos suficientes no hay mejora posible" y ha acusado al Ministerio de Sanidad de "pasar la patata caliente" a las comunidades sin dotarlas de recursos. La moción plantea, entre otras medidas, convocar un pleno monográfico del Consejo Interterritorial, crear nuevas plazas MIR, y revisar los criterios de acreditación de unidades docentes.

Desde el PSOE, María Soledad Sánchez ha acusado al PP de usar una "moción tipo" para confrontar con el Gobierno de España mientras "incumple su propia estrategia regional" y mantiene "las peores ratios de enfermeras y pediatras del país".

Víctor Egío, de Podemos, ha criticado que "no se ha cumplido ni una coma del plan EMAD 2023-2026" y ha afirmado que "el PP no tiene vergüenza al hablar de atención primaria mientras no cubre ni las plazas que prometió". Por su parte, María Eugenia Sánchez (Vox) ha apoyado la moción pero ha reprochado al PP su "incumplimiento" de los acuerdos regionales.

También se ha aprobado una moción del PP para instar al Estado a aplicar el 0,5% de subida salarial comprometido con los empleados públicos en el Acuerdo Marco de la Administración del siglo XXI. La propuesta ha salido adelante con los votos del PP y la abstención del PSOE, Vox y Podemos, que han presentado enmiendas rechazadas.

El diputado 'popular' Santiago Arsenio ha acusado al Ejecutivo central de "bloquear una subida ya pactada", mientras que la oposición ha reprochado al PP que tampoco cumple con sus compromisos salariales desde el Gobierno regional.

LICENCIA ÚNICA DE CAZA

Ha salido adelante una moción de Vox que insta al Gobierno de la Nación a impulsar una Licencia Única de caza y pesca válida en todo el territorio español, así como a fomentar la adhesión de otras comunidades al convenio de licencias interautonómicas. La votación se ha realizado por separado: el primer punto, relativo a la adhesión de nuevas regiones al convenio vigente, ha sido aprobado con los votos favorables de PP, PSOE y Vox, y el rechazo de Podemos. El segundo punto, centrado en la solicitud al Gobierno de España para establecer una licencia única estatal, ha salido adelante solo con el apoyo de PP y Vox, frente a la oposición de PSOE y Podemos.

Durante el debate, el diputado de Vox, Pascual Salvador, ha defendido que "los cazadores son actores clave para el control de especies y la conservación del medio" y ha reivindicado que "no hay mejor conocimiento de la biodiversidad que el que aporta el manual de caza que estudian desde los 14 años". El diputado del PP Jesús Cano ha apoyado la iniciativa por considerar que la caza es "esencial para el mundo rural, la economía local y la gestión del medio ambiente". El socialista Manuel Sevilla, ha respaldado únicamente el punto relativo a la colaboración interautonómica. Podemos ha rechazado la moción en su conjunto. Egío ha calificado la propuesta como "una concesión al lobby cinegético".

El Grupo Parlamentario Socialista ha retirado su moción para instar al Gobierno murciano a crear un fondo con recursos propios que complemente las ayudas estatales frente a los aranceles de Trump, al constatar la falta de consenso.

El diputado Alfonso Martínez ha defendido que las ayudas regionales de 7,5 millones "son totalmente insuficientes" frente a los 124 millones exportados por la Región a EE.UU., y ha acusado al PP de "confrontación estéril". Podemos, Vox y PP habían presentado enmiendas a la totalidad criticando la "insuficiencia" de los fondos estatales, la "distracción socialista" y que el Gobierno regional ya "ha actuado con rapidez y eficacia".

El Pleno ha rechazado la propuesta de Vox para eximir del IRPF a todas las pensiones contributivas. Rubén Martínez ha defendido la medida como una cuestión de "justicia", mientras que PP, PSOE y Podemos la han calificado de "populista" y regresiva, defendiendo el sistema fiscal progresivo como garante del Estado del Bienestar.

Igualmente, se ha rechazado la moción presentada por el PP para impulsar medidas de eficiencia energética en el sector agrario. Vox y Podemos presentaron enmiendas -también rechazadas- criticando el enfoque del PP por favorecer intereses económicos o no asumir competencias autonómicas.