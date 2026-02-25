La Asamblea reclama al Gobierno acelerar las presas antiinundaciones de Nogalte, Béjar y La Torrecilla

CARTAGENA (MURCIA), 25 (EUROPA PRESS)

La Asamblea Regional ha aprobado en el Pleno una moción de Vox para instar al Gobierno de la Nación a ejecutar las presas de laminación de Nogalte, Béjar y La Torrecilla y el canal de Biznaga, una iniciativa que ha salido adelante tras votarse por puntos y en la que se han rechazado los apartados relativos al rechazo a la Agenda 2030.

El diputado de Vox Ignacio Arcas ha defendido que el Valle del Guadalentín ha sido un territorio de "alta peligrosidad" por episodios de lluvias torrenciales y ha recordado la riada de 2012, al sostener que "cada día que pasa" sin iniciar estas obras ha sido "un día menos" en una cuenta atrás ante fenómenos cíclicos.

La diputada del PP Mari Carmen Ruiz ha afirmado que Lorca y Puerto Lumbreras "no han podido esperar más" y ha denunciado que, casi 14 años después de la riada, la zona ha seguido "sin infraestructuras necesarias" para evitar nuevas inundaciones. Además, ha exigido actuaciones de limpieza de cauces y el cumplimiento del plan de gestión del riesgo de inundaciones.

Desde el PSOE, María Soledad Sánchez ha reivindicado la necesidad de abordar el asunto "con respeto" por las víctimas. Por parte del Grupo Mixto, la diputada de la coalición Podemos-Izquierda Unida Verdes-Alianza Verde, integrada en el Grupo Mixto, María Marín, ha recordado que la Asamblea ya aprobó por unanimidad en 2020 la construcción de estas presas y ha preguntado "qué se ha hecho" desde entonces para ejecutarlas.

Marín ha rechazado que se haya vinculado el riesgo de inundaciones a la Agenda 2030 y ha señalado que en la dana de Valencia se han registrado cifras extremas de precipitación, al atribuir la intensificación del fenómeno al calentamiento global.

CESE DEL MINISTRO POR EL ACCIDENTE DE ADAMUZ

En la misma sesión, la Cámara ha aprobado también, con los votos de PP y Vox, una moción de Vox para pedir al Gobierno central el refuerzo de la seguridad ferroviaria y el cese del ministro de Transportes por su "responsabilidad política" en el accidente de Adamuz (Córdoba), con el voto en contra de PSOE y Grupo Mixto.

El portavoz de Vox, José Ángel Antelo, ha acusado al Ejecutivo de "no saber gestionar" y ha calificado de "muy deficitario" el mantenimiento de las vías, mientras que la diputada del PP María Casajús ha reclamado "transparencia absoluta" y ha pedido depurar responsabilidades políticas.

El socialista Alfonso Martínez ha defendido que el Gobierno ha anunciado más inversión en mantenimiento y ha acusado a la derecha de difundir "bulos", y María Marín ha pedido esperar a que se aclaren las causas antes de exigir dimisiones.

Por otro lado, el Pleno ha aprobado igualmente una moción del PP contra el acuerdo entre España y Marruecos que contempla financiación de infraestructuras hidráulicas en territorio marroquí, con el apoyo de Vox y el rechazo de PSOE y Grupo Mixto.

El 'popular' Jesús Cano ha denunciado un "castigo" al sureste, mientras que el socialista Fernando Moreno ha acusado a PP y Vox de "sembrar el miedo".

El diputado de la coalición Podemos-Izquierda Unida Verdes-Alianza Verde, integrada en el Grupo Mixto, José Luis Álvarez-Castellanos ha cuestionado que el texto concrete trasvases y ha centrado su crítica en el Sáhara Occidental.

Además, la Cámara ha aprobado una moción del PP para instar al Gobierno de la Nación a actuar en la regeneración de las playas de San Javier afectadas por la dana 'Alice' de octubre de 2025, con el voto a favor de PP, PSOE y Vox y en contra del Grupo Mixto.

El 'popular' Carlos Albaladejo ha denunciado "dejación" de la Demarcación de Costas, mientras que el socialista Manuel Sevilla ha negado que Costas se haya negado a intervenir y ha defendido rebajar la "crispación" para centrarse en soluciones.

En materia social, se ha debatido una iniciativa del PSOE para ampliar el servicio de comedor escolar a todos los centros educativos de la Región y garantizar que las becas hayan llegado a todas las familias que las han necesitado.

El socialista Juan Andrés Torres ha recordado que "en una Región con un 44% de pobreza infantil, las becas comedor solo han llegado al 1,9% de las familias" y ha denunciado que los requisitos económicos fijados por el Gobierno regional "han dejado a miles de niños y niñas que lo han necesitado, y que han cumplido los requisitos, sin beca comedor".

A su juicio, "cualquier Gobierno responsable y con un mínimo de conciencia no habría permitido, con estos datos, que ningún niño o niña que lo haya necesitado se haya quedado sin comedor escolar".

Por otro lado, la Cámara ha rechazado la moción del Grupo Mixto para declarar la Región como "Región Acogedora", con el voto en contra de PP y Vox. José Luis Álvarez-Castellanos ha criticado el "discurso xenófobo", y la diputada del PP Mari Carmen Pelegrín ha tachado la propuesta de "campaña de marketing".

La socialista Lola Jara ha defendido que acoger a menores migrantes ha sido una "obligación legal" y un "deber humanitario", mientras que Vox ha vuelto a cargar contra el sistema de tutela de menores extranjeros.