Las asistencias por el dispositivo sanitario del Entierro de la Sardina, hasta las 22.00 horas, ascienden a 55

MURCIA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo sanitario desplegado en la ciudad de Murcia con motivo del Entierro de la Sardina 2026, desde las 8.00 a las 22.00 horas, ha realizado un total de 55 asistencias, según informa la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias del 061.

Las principales zonas de actuación de las unidades que componen el dispostivo sanitario se concentran en el cruce entre Avenida Alfonso X el Sabio, Plaza de Santo Domingo, Plaza del Teatro Romea y Plaza de las flores.

La tendencia de las atenciones sitúa la intoxicación etílica como la primera causa de asistencia. Ninguna de estas intoxicaciones precisó traslado a hospital público por el momento, pero algunas fueron trasladadas a los Hospitales de campaña habilitados en Plaza circular y Glorieta de España.