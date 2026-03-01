La ATRM recibe un premio por su innovación y transparencia al informar y atender a los ciudadanos

MURCIA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Tributaria de la Región de Murcia (ATRM) ha sido galardonada a nivel nacional por su compromiso con la innovación y la transparencia a la hora de informar y atender a los ciudadanos.

La II edición de las Distinciones Audaz a la transparencia autonómica han reconocido al organismo tributario regional por algunas de las novedosas iniciativas puestas en marcha a lo largo de los últimos años, como el empleo de las redes sociales y de un chatbot que aplica la Inteligencia Artificial para atender y resolver consultas de los ciudadanos o la apuesta por el empleo de un lenguaje claro, accesible y fácilmente comprensible y por la elaboración y presentación de documentos tributarios de fácil lectura.

El jurado, además, ha destacado el papel del Plan de Comunicación Interna de la Agencia Tributaria regional, así como el Plan Estratégico de este organismo y el de Responsabilidad Social Corporativa, que califica como "dos pilares del buen gobierno que favorecen la transparencia".

El fallo recuerda también la apuesta por la formación continua para acercar el servicio tributario a los contribuyentes, el despliegue de portales web claros y accesibles que facilitan el acceso a la información y la realización de gestiones tributarias y la obtención de certificaciones de calidad, como el reconocimiento de la entidad de certificación Aenor por el compromiso en la atención a las personas mayores.

La secretaria general de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Sonia Carrillo, señaló que todas estas medidas "son una muestra del compromiso de la Agencia Tributaria y del Gobierno regional por construir una administración pública ágil y amable, cercana y accesible; una administración que ponga el foco en los ciudadanos y que ponga la digitalización a su servicio para prestar un servicio público de calidad que mejore su confianza en las instituciones".

La Agencia Tributaria atendió a un total de 285.708 ciudadanos de manera presencial durante el pasado año, a los que hay que sumar los 182.029 usuarios atendidos a través del servicio telefónico. "Las casi 80.000 encuestas de satisfacción realizadas entre todos estos usuarios reflejaron que el 97,5 por ciento de todos estos ciudadanos consideraban la atención recibida por la Agencia Tributaria como buena o muy buena", señaló Carrillo.

Las Distinciones Audaz son una iniciativa de la Red Académica de Gobierno Abierto, en colaboración con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la editorial Aranzadi La Ley, que pretende reconocer las mejores propuestas o iniciativas desarrolladas por las comunidades autónomas en materia de transparencia.

En esta segunda edición se presentaron una treintena de proyectos pertenecientes a 13 comunidades autónomas. La entrega de las distinciones se celebrará el día 17 de marzo en Madrid, en un acto en la sede de la UNED que reunirá a los expertos más destacados del Estado en materia de transparencia.