Autorizados 2,3 millones para impulsar la formación de personal investigador predoctoral

MURCIA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, ha autorizado el gasto necesario para lanzar la convocatoria 2025 de ayudas a la formación de personal investigador en universidades y organismos públicos de investigación de la Región de Murcia, con un presupuesto total de 2.373.660 euros.

Esta medida forma parte del Programa Regional de Talento Investigador y su Empleabilidad, gestionado por la Fundación Séneca, y persigue reforzar la formación de titulados universitarios recientes para que realicen tesis doctorales en ámbitos de interés académico y para la industria regional.

La Fundación Séneca, entidad del sector público adscrita a la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, es la encargada de desarrollar esta iniciativa.

La propuesta elevada al Consejo de Gobierno incluye tanto la renovación de ayudas concedidas en años anteriores (1.771.740 euros) como nuevas adjudicaciones (601.920 euros), garantizando así la continuidad y ampliación del programa.

Las ayudas previstas fomentarán la investigación científica, técnica, artística y humanística mediante la incorporación de jóvenes investigadores a programas oficiales de doctorado.

Con esta medida, el Gobierno regional reafirma su compromiso con la generación de conocimiento, la empleabilidad de jóvenes titulados y el fortalecimiento del sistema de I+D+i en la Región de Murcia.