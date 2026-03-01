Aviso amarillo por olas y fenómenos costeros este lunes y martes en Cartagena

Olas en Cala Cortina. - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 1 (EUROPA PRESS)

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) emite un aviso amarillo por olas y fenómenos costeros para este lunes y martes, 2 y 3 de marzo. Afecta a todo el litoral del municipio de Cartagena. De este modo, está previsto viento del nordeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) con olas de hasta tres metros.

Parques y Jardines del Ayuntamiento de Cartagena contempla la posibilidad del cierre del Parque Torres, habilitando el itinerario seguro de visitantes al Castillo de la Concepción. También se contempla la balización de ficus monumentales. Previsiblemente, el resto de parques permanecerán abiertos con normalidad, al estar más alejados del litoral.

CONSEJOS POR VIENTO Y FENÓMENOS COSTEROS

Desde el Ayuntamiento de Cartagena se recuerda la necesidad de alejarse de los malecones, playas, espigones y otros lugares próximos a la línea de costa, que puedan verse afectados por el rompiente de las olas y la intensidad del viento; así como evitar salir a navegar y vigilar los amarres de las embarcaciones.

Tampoco se deben estacionar los vehículos en zonas que puedan verse afectadas por el oleaje, como el Muelle de la Curra en el puerto de Cartagena o el espigón de la bocana de Cabo de Palos.

Por otro lado, se aconseja retirar de las fachadas de los edificios aquellos elementos que puedan ser arrastrados por el viento como macetas, toldos o persianas y evitar pasar cerca de muros que puedan desplomarse o debajo de zonas arboladas de las que puedan desprenderse ramas. Igualmente, se aconseja limitar la velocidad y aumentar la precaución mientras se conduce.