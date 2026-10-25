Ayala recibe a los responsables del hospital HLA La Vega, distinguido con un premio nacional

La consejera de Salud, Isabel Ayala, recibió esta semana a los responsables del hospital HLA La Vega tras la obtención por este centro privado de la Región del primer premio en la categoría 'Excelencia en Tecnología Sanitaria' - CARM

MURCIA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud, Isabel Ayala, recibió esta semana a los responsables del hospital HLA La Vega tras la obtención por este centro privado de la Región del primer premio en la categoría 'Excelencia en Tecnología Sanitaria' en la primera edición de los Premios Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) por el desarrollo del revolucionario método Ariza-Pallarés para el diagnóstico de patologías torácicas.

Al encuentro asistieron la gerente del centro hospitalario, Cristina Almansa; el director médico, Pedro Mateo, y el investigador premiado y Jefe de Neumología del hospital, Javier Pallarés, y en el transcurso del mismo, la titular de Salud agradeció "el trabajo diario que realizan cada día los profesionales del hospital HLA La Vega para colocarse a la vanguardia en ámbitos clave de la medicina como es la innovación en tecnología sanitaria".

La técnica premiada, que competía con otros 75 proyectos, combina la ecografía endobronquial (EBUS), que permite localizar ganglios y masas en el mediastino, con la criobiopsia transbronquial, que utiliza una sonda de frío para obtener muestras de tejido de mayor tamaño y calidad.

Esta innovación permite realizar un diagnóstico más preciso y obtener muestras adecuadas para el análisis de biomarcadores y la caracterización molecular de los tumores, facilitando así una planificación terapéutica más personalizada.