El Ayuntamiento de Archena apartó de su puesto al funcionario involucrado en el fraude del padrón

ARCHENA (MURCIA), 28 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Archena ha condenado "de manera rotunda" el fraude ocurrido en el padrón municipal y que ha salido a la luz a través de la operación 'Falsitatis' de la Guardia Civil por lo que se han detenido a dos personas, una de ellas funcionario municipal por su presunta implicación.

Desde el Consistorio han asegurado que "se trataría de una actuación presuntamente individual, al margen de la legalidad, que no representa en ningún caso los valores de la institución ni el compromiso de sus empleados públicos". En este sentido, han señalado que el Ayuntamiento es uno de los principales perjudicados y que desde los primeros indicios de fraude por parte del funcionario, la administración local lo apartó del puesto del padrón municipal.

Asimismo, han explicado que desde que se tuvo conocimiento de los presuntos hechos el Ayuntamiento "ha actuado con la máxima cautela, siguiendo las indicaciones de los investigadores para no comprometer el desarrollo de la operación, y ha mantenido una colaboración activa, estrecha y leal con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Las primeras pesquisas, han apuntado fueron realizadas por la Policía Local al detectarse supuestas irregularidades en el padrón municipal. "El Ayuntamiento ha actuado, en todo momento siguiendo la legalidad vigente", han añadido.

La investigación se encuentra judicializada, por lo que desde el Consistori mantienen la prudencia y el pleno respeto a la autoridad judicial. "Al tratarse de un empleado municipal estamos esperando instrucciones para ver cómo proceder institucionalmente", han apostillado.

Tras las detenciones, se han activado, de forma inmediata, los mecanismos administrativos correspondientes.

OPERACIÓN 'FALSITATIS'

La Guardia Civil desarrolló en Archena la operación 'Falsitatis', que ha permitido esclarecer un entramado delictivo dedicado a la expedición fraudulenta de certificados de empadronamiento a ciudadanos extranjeros. La investigación se inició en 2024, cuando el Ayuntamiento puso en conocimiento del Instituto Armado unas supuestas anomalías detectadas en el padrón municipal tras el aviso desde otras comunidades autónomas de la presentación de certificados expedidos por el Consistorio sospechosos de falsedad.

La operación permitió detectar en torno a 600 certificaciones fraudulentas expedidas entre los años 2021 y 2024. Las pesquisas se centraron en un funcionario municipal dedicado a la gestión de este tipo de trámites y en una segunda persona que, presuntamente, ponía en contacto a ciudadanos extranjeros con el empleado público. Según se desprende de la investigación, ambos llegaron a cobrar entre 50 y 600 euros por cada certificación fraudulenta. La operación ha concluido con la detención de ambos como presuntos autores de delito de falsedad documental.