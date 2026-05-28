El Ayuntamiento de Murcia aprueba otorgar a José Ballesta las máximas distinciones de la ciudad

La Federación de Peñas Huertanas de la Región entrega a los miembros de la Corporación una medalla conmemorativa con motivo del 175 aniversario del Bando de la Huerta - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno ordinario del Ayuntamiento de Murcia ha aprobado este jueves por unanimidad otorgar las máximas distinciones institucionales de la ciudad, a título póstumo, al alcalde, José Ballesta, fallecido el pasado 10 de mayo a los 67 años.

En concreto, el Consistorio le ha concedido la Medalla de Oro de la Ciudad y la distinción de Hijo Predilecto, con las que reconoce así públicamente la trayectoria, la dedicación y el compromiso del regidor con el municipio.

Durante la sesión ordinaria, la Federación de Peñas Huertanas de la Región ha hecho entrega a los miembros de la Corporación de unas medallas conmemorativas con motivo del 175 aniversario del Bando de la Huerta, fiesta declarada de Interés Turístico Internacional y una de las más representativas de Murcia.

Este gesto reconoce la importancia histórica, cultural y social del Bando de la Huerta a la identidad de Murcia, sus tradiciones y a la labor de las peñas huertanas en la conversación y difusión del patrimonio etnográfico y popular del municipio.