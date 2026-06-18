El Ayuntamiento de Murcia creará ocho juntas de distrito para reforzar la seguridad en barrios y pedanías

Reunión de la Junta Local de Seguridad del Ayuntamiento de Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta Local de Seguridad del Ayuntamiento de Murcia ha aprobado este jueves por unanimidad la creación de ocho juntas de seguridad de distrito, un instrumento de coordinación policial diseñado para descentralizar la planificación de la seguridad y adaptar la respuesta operativa a las necesidades específicas de barrios y pedanías.

La medida ha sido impulsada de forma conjunta por el Ayuntamiento de Murcia, a través de las Concejalías de Seguridad Ciudadana y Emergencias, dirigida por Fulgencio Perona, y de Pedanías y Vertebración Territorial, encabezada por Marco Antonio Fernández.

La reunión, en la que han participado las distintas Administraciones públicas y representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ha tenido como único punto del orden del día la ratificación de estos nuevos órganos, según ha informado el Consistorio capitalino.

Su puesta en marcha tiene como objetivo estrechar la colaboración entre la Policía Local, la Policía Nacional y la Guardia Civil, optimizar los recursos disponibles y mejorar la eficacia de las actuaciones tanto preventivas como operativas en todo el término municipal.

Estas nuevas juntas de distrito, que dependerán jerárquicamente de la Junta Local de Seguridad, se constituirán como órganos de análisis permanente de la realidad delictiva y de convivencia de cada zona. Ello permitirá a los mandos policiales identificar necesidades del vecindario, definir prioridades de actuación y diseñar estrategias específicas según las características de cada entorno.

El concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, ha calificado la aprobación de "avance histórico para seguir construyendo una Murcia más segura", destacando que la iniciativa permite "acercar la toma de decisiones a cada barrio y pedanía".

Perona ha advertido de que la seguridad no puede planificarse con criterios uniformes en un territorio tan extenso y heterogéneo como el murciano, dado que "las necesidades de una zona urbana no son las mismas que las de una pedanía de huerta o de campo". Con este nuevo modelo, ha apuntado, se dispondrá de información directa para modular la presencia policial.

Por su parte, el concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, ha defendido que los núcleos periféricos de población poseen una realidad propia que "debe ser escuchada". "Damos un paso importante para que todos los vecinos, vivan donde vivan, cuenten con una respuesta más cercana, coordinada y adaptada a las características de su entorno", ha manifestado.

CANAL DIRECTO PARA PRESIDENTES DE LAS JUNTAS

Una de las claves del nuevo modelo será el fortalecimiento de la comunicación con el territorio a través de los presidentes de las Juntas Municipales, quienes dispondrán de un canal estable y directo con los cuerpos de seguridad para trasladar incidencias, propuestas y demandas de sus respectivas zonas.

Al respecto, Fernández ha incidido en que la participación de los alcaldes pedáneos y presidentes de barrio garantizará "que ninguna pedanía quede al margen de la planificación de la seguridad".

"Los presidentes de las juntas municipales son la administración más cercana al ciudadano y su participación permitirá mejorar la capacidad de respuesta y anticiparnos a los problemas", ha añadido Perona.

La iniciativa responde a la singularidad geográfica del municipio de Murcia, que cuenta con una superficie de más de 900 kilómetros cuadrados y engloba a 67 barrios y pedanías donde la dispersión poblacional hace necesario un diseño estratégico a la carta.

El nuevo mapa organizativo dividirá el término municipal en un total de ocho Juntas de Seguridad de Distrito, que abarcarán la totalidad del territorio. Esta medida se encuentra englobada dentro de la estrategia municipal integral 'Murcia Segura', desarrollada por ambas concejalías para incrementar la presencia policial en las calles, reforzar la prevención del delito, mejorar la convivencia y garantizar la cohesión territorial de los servicios públicos.

"Vertebrar el municipio significa garantizar que los servicios públicos lleguen con la misma calidad a todos los barrios y pedanías", ha concluido Fernández.