El Ayuntamiento de Murcia despliega un dispositivo especial ante el aviso naranja por altas temperaturas

Trabajadores del SEMAS atendiendo a una persona sin hogar - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha desplegado el protocolo municipal de actuación ante episodios de calor extremo tras ampliarse a nivel naranja el aviso decretado por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). De este modo se pone en marcha un dispositivo preventivo de carácter multidisciplinar destinado a minimizar los riesgos asociados a las altas temperaturas y garantizar la seguridad y el bienestar de toda la población, especialmente de las personas más vulnerables.

Este protocolo implica la coordinación de las distintas áreas municipales para ofrecer una respuesta rápida y eficaz ante cualquier incidencia derivada del episodio de altas temperaturas que está experimentando el municipio, han informado desde el Consistorio.

Así, el Servicio de Emergencia Móvil y Atención Social (SEMAS) ha reforzado durante esta semana las salidas rutinarias programadas con equipos de intervención para atender a personas sin hogar, ofrecer información sobre recursos habitacionales y repartir bebidas frías y gorras.

Además, las personas vulnerables alojadas en el centro de acogida de la Fundación Jesús Abandonado permanecen este jueves en las instalaciones para evitar exposiciones innecesarias al calor, mientras el comedor social de Jesús Abandonado permitirá que las personas usuarias permanezcan dentro de las instalaciones mientras esperan para acceder tanto al servicio de comida como el de cena, evitando su estancia en el exterior durante las horas de mayor incidencia del calor.

Asimismo, La Huertecica abre sus puertas como refugio climático para personas sin hogar de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas.

Por su parte, el Ayuntamiento ha procedido al balizamiento preventivo de algunas zonas de determinados parques y jardines del municipio, en aplicación del protocolo de actuación sobre arbolado municipal ante situaciones meteorológicas adversas. Se trata de espacios con arbolado de gran porte, como áreas de juegos infantiles o zonas estanciales, que permanecerán señalizados mientras se mantenga el aviso y hasta que los servicios técnicos verifiquen el buen estado del arbolado.

DISPOSITIVO ENTRE POLICÍA LOCAL, BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL

El Ayuntamiento de Murcia ha reforzado los servicios de emergencia con motivo del episodio de calor extremo previsto para este viernes, activando un dispositivo especial coordinado entre Policía Local, Bomberos y Protección Civil para garantizar la seguridad de la población y ofrecer una respuesta rápida ante cualquier incidencia.

La Policía Local desplegará un operativo integrado por 182 agentes, distribuidos en los tres turnos de trabajo, con especial atención a la protección de las personas más vulnerables y a la prevención de riesgos derivados de las altas temperaturas.

Por su parte, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento contará con un refuerzo de 18 efectivos, que se sumarán a los 55 profesionales de guardia, alcanzando un total de 73 personas. El refuerzo incluye dos salidas completas, tres conductores adicionales, una operadora, un sargento y un suboficial, que adelantarán su incorporación para reforzar la capacidad de respuesta.

Asimismo, Protección Civil activará un dispositivo especial entre las 12.00 y las 21.00 horas, incorporando al servicio ordinario un técnico, dos agentes y cuatro voluntarios. Además, hasta las 15.00 horas, el personal habitual del servicio permanecerá disponible para atender cualquier incidencia relacionada con el episodio de calor.

RECOMENDACIONES PARA PREVENIR LOS EFECTOS DEL CALOR

Desde el área de Salud también se ha reforzado la campaña informativa dirigida a la ciudadanía mediante la difusión de recomendaciones y consejos preventivos para minimizar los efectos de las altas temperaturas.

Entre las principales recomendaciones destacan mantenerse correctamente hidratado, aunque no se tenga sed, sin abusar de las bebidas alcohólicas o con cafeína; evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día; utilizar ropa ligera y de colores claros; permanecer en lugares frescos o climatizados siempre que sea posible; prestar especial atención a menores, personas mayores y enfermos crónicos; no dejar a personas o animales en el interior de vehículos; evitar realizar esfuerzos físicos intensos durante las horas de mayor calor y mantener los medicamentos en lugares frescos.