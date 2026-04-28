El Ayuntamiento de Murcia exige refuerzo policial ante "episodios de desorden y largas colas" en San Pío X

Dos operarios limpian la calle - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha exigido este martes a la Delegación del Gobierno que asuma sus "responsabilidades" ante la situación generada en el barrio de San Pío X, donde se han producido "episodios de desorden y largas colas" para tramitar la regularización de inmigrantes.

En un comunicado, el Consistorio ha reclamado un refuerzo policial "inmediato" y una mayor coordinación institucional para gestionar las consecuencias del proceso, que ha calificado de "decisión unilateral" del Ejecutivo central ejecutada sin la "planificación" necesaria.

Según ha denunciado la Administración local, la zona se ha visto afectada por una "evidente falta de atención adecuada" hacia las personas, lo que ha provocado problemas de "convivencia, suciedad y degradación del espacio público" que impiden el normal descanso de los vecinos.

Para intentar paliar esta situación que ha tildado de "excepcional", el Gobierno municipal ha intensificado las labores de limpieza mediante brigadas especiales y ha reforzado la presencia de la Policía Local con el objetivo de garantizar la no ocupación de la vía pública.

Desde el Ayuntamiento han explicado que estas incidencias no derivan del funcionamiento de la red de registros municipales, que opera con "normalidad".

En cuanto al impacto en los servicios públicos, el Ayuntamiento ha revelado que el esfuerzo extraordinario para evitar el colapso administrativo ha obligado a movilizar 65 puntos de atención ciudadana y a destinar el 65% del trabajo diario de los Servicios Sociales a este proceso.

En concreto, recibe unas 200 solicitudes diarias de informes y acumulando ya 2.120 expedientes, lo que está forzando a la institución a "relegar actuaciones ordinarias esenciales" como el seguimiento de familias vulnerables o la atención social básica.

Finalmente, el Consistorio ha insistido en la necesidad de que la Delegación del Gobierno dote de "más medios disponibles" a la zona y atienda la reclamación de financiación y medios.

Asimismo, ha denunciado que la "falta de previsión" del Gobierno de España está trasladando sus efectos a los servicios públicos municipales y a los vecinos de Murcia, quienes asumen el impacto de una gestión que consideran "insuficiente".